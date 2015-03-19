İstanbul Üniversitesi’nde Newroz gerginliği

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Havuzlu Bahçe'de Newroz kutlaması nedeniyle Öcalan posterleri ile PKK, KCK, YPG ve YPJ bayrakları açarak halay çekmeye başlayan öğrencilere polis müdahale etti.

Beyza Kural’ın Bianet’te yer alan haberine göre, Hukuk Fakültesi’ne giderek kapılara barikat kuran öğrenciler, polisin çekilmesinin ardından okuldan toplu şekilde çıktı.

İÜ öğrencisi Gizem Hızlan, merkez kampüsteki havuzlu bahçede gerçekleşen Newroz etkinliğine birçok üniversite öğrencisinin katıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bir saatin sonunda özel güvenlik görevlileri etrafımızda toplanmaya başladı. Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu bayrakların indirilmesini, eylemi de on dakika içinde bitirmemizi, yoksa müdahale edeceklerini söylediler. Eylem sonlandırılmadı. Halaylar devam ederken okula önlerinde sivil polislerle çevik kuvvet polisleri girdi."

‘Fakülteye barikat kuruldu’

“Öğrencilerin büyük bölümü Hukuk Fakültesi binasına girdi. Kapıları kapatıp barikatla desteklediler.

"Polisin çekilmesinin ardından Merkez Kampüs’ten toplu çıkış yapıldı. Gözaltı yaşanmadı.”