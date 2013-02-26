İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik

İstanbul Üniversitesi öğrencileri üniversite de düzenlecek olan 'İfade Özgürlüğü Konferansı'na bakanların da katılacağını öğrenince protesto gösterisi düzenlediler. Güvenlik görevlilerinin barikatını aşarak içeri giren 200 kişilik grup konferansı erteletti.

Konferansa Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın katılacağını öğrenen öğrenciler "Düşünce özgürlüğüne düşman AKP, üniversiteye giremez" yazılı pankart açarak üniversite giriş kapısını yürüdüler. Güvenlik görevlileri kültür merkezine girişte, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada gerginlik yaşandı. Sayıları 200'ü bulan öğrenciler kapıya yüklenince güvenlik görevlilerinin kurduğu barikat yıkıldı. Koşarak içeri giren öğrenciler kırmızı halının üzerinden geçerek konferans salonuna girdi. Öğrenciler, salonda slogan atmayı sürdürdüğü için ifade özgürlüğü konferansı planlandığı saatte başlayamadı.

Bu arada öğrencilerin eylemine neden olan iki bakan da Ankara 'daki programlarını gerekçe göstererek konferansa katılmadı.