İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI





Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi\'nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 3 kişi aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüphelilinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 7 şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu belirtilirken 2 şüphelinin ise darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerden 3\'ünün ihraç edildiği, 1\'inin ise istifa ettiği öğrenildi.

