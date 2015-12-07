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İstanbul Üniversitesi'nde cam şişeli içecek yasaklandı

Polis ekipleri, sabah yapılan aramada çok sayıda cam şişeli içeceğe ve içeri sokulmak istenen sopalara el koydu

07 Aralık 2015 20:27

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan ve 57 kişinin gözaltına alındığı olayların ardından, okula cam şişeli içecek sokulması ve satılması yasaklandı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde geçtiğimiz Cuma günü iki öğrenci grubu arasında çıkan olaylarda her iki gruptan toplam 57 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler dün sevk edildikleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayların tekrarlanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerinden de destek alarak önlemlerini iki katına çıkarttı. Polis ekipleri okul çevresindeki şüpheli kişiler ve okul girişinde denetim yaptı.

 

Cam şişe kavgada kullanılıyor

 

Üniversite yönetiminin kavgalar sırasında öğrencilerin birbirleri üzerine cam şişe attığı için üniversite içerisindeki kantinlerde cam şişeli içecek satılmasının yasakladığı öğrenildi. Polis ekipleri de bu sabah okul girişindeki uygulaması sırasında çok sayıda cam şişeli içeceğe ve içeri sokulmak istenen sopalara el koydu.

Geçtiğimiz cuma günü çıkan olayların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Üniversitenin güvenlik kameralarına yansıyan olaylarda okulun bahçesindeki bir grup öğrencinin bir kız öğrencinin çantasından çıkardığı sopaları montlarının içerisine gizlediği görüldü. Karşıt görüşlü grubun da fakültenin koridorlarında slogan attığı görülüyor.

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