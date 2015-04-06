İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde 'vegan menü' zaferi

İstanbul Üniversitesi yemekhanelerinde öğrencilere ve üniversite personellerine verilen ortak yemeklerden şikâyetçi olan veganların (hayvansal ürün yemeyen), 'Change.org'da başlattığı ve 299 kişinin imzaladığı "Vegan menü" kampanyası amacına ulaştı. Kampanyanın başlamasından 1,5 ay sonra İ.Ü.'nün yemekhanesine vejetaryen (et yemeyen) öğrenci ve personel için vegan menü eklendi.

İstanbul Üniversitesi, vegan ve vejetaryen öğrencilerin sesini duydu. Üniversite, “Vegan/vejetaryen öğrencilerin de tercihlerine uygun beslenme hakkı var. Üniversitemizin, vegan/vejetaryen öğrencilere, akademisyenlere ve okul çalışanlarına uygun yemek sağlanması gerekmekte” diyen 299 öğrencisine, Beyazıt Merkez Bina’daki Turan Emeksiz yemekhanesinde haftanın tüm günleri öğlenleri çıkacak vegan menü uygulamasını koyarak, destek verdi.

Vegan menüsü kampanyasını başlatan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü öğrencisi Yunus Emre Özdiyar, üniversitenin uygulamasını ve süreci Milliyet gazetesinden Seray Yalçın'a anlattı. Amaçlarına ulaştıklarını ve veganların da artık üniversitede tanındığını söyleyen Özdiyar, “Şubat ayında Change.org’da bir imza kampanyası başlattım, kısa sürede destek gördü. Ardından konunun muhatabı olan üniversite yönetimine yazılı bir şekilde durumu anlattım. Sonunda böyle bir uygulama biz veganlar için 1,5 ay gibi bir sürede başlatılmış oldu. İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne ve diğer herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başarıyla sonuçlanan kampanyayı anlatan Yunus Emre Özdiyar, “Üniversite yönetimi konuyla ilgilendi ve beni yemekhane müdürüne yönlendirdiler. Uygulamaya sıcak baktıklarını söylediler, gıda mühendisi ve aşçılar ile yemeklerde nelerin olup olmayacağını konuştuk. Sonuçta başarıya ulaştık. Bu veganların zaferidir” dedi.