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İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik'te 85 akademisyene soruşturma açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiriye imza atan 1128 akademisyen için "aydın müsveddeleri" demişti

29 Ocak 2016 13:44

İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik'te, Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'nin "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisine imza atan 85 akademisyene soruşturma açıldı.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre İstanbul Üniversitesi’nde bildiriyi imzalayan 18 profesör, 8 doçent, 15 yardımcı doçent, 11 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 53, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ise 32 akademisyen hakkında rektörlük tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. İstanbul Üniversitesi’nde oluşturulan soruşturma komisyonunda ifade vermek üzere akademisyenlere tebligat gönderilmeye ve telefonla tebligatların alınması için bilgi verilmeye başlandı.

Soruşturma komisyonu başkanı tarafından akademisyenlere gönderilen tebligatta bildiriye değinilerek, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin katliam yapmakla suçlandığı bildiri altında imzanız yer almak suretiyle ilgili iddiaları öne sürmenizdir” denilerek bildirideki ifadelere yer verildi.

 

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