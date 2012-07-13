Tarihi yarımadadaki hayvanlar için su projesi

İstanbul Üniversitesi ve Süleymaniye'de hayvanların susuzluktan öldüğünü fark eden araştırma görevlisi, sokak hayvanları için su projesi başlattı.

Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı şu günlerde açık alanlarda suyun bulunmaması sokak hayvanlarını ölüme mahkûm ediyor. Bir kedi su içmeden en fazla iki - üç gün yaşayabiliyor. Bir köpek ise susuz en fazla 4-5 gün yaşıyor. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde ve Süleymaniye civarında sokak hayvanlarının susuzluktan öldüğünü fark eden İÜ Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Fırat Boztaş bir proje hazırladı.

'Kuytuya çekiliyorlar'

Boztaş, hayvanların susuzluktan ölmemesi için çevreye topraktan yapılmış sulakların konulması için mekânlar belirledi. Boztaş, “Kedilerin ve köpeklerin öldüklerini göremiyoruz çünkü onlar öleceklerini anladıkları zaman kuytu bir köşeye çekilerek sessizce kendilerini ölüme terk ediyorlar. Büyükler bir şekilde başının çaresine bakıyor ama özellikle yavru halde olan kedi ve köpekler çaresiz kalıyor” dedi.

Topraktan yapılan sulaklar öncelik olarak Edebiyat, Fen Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü binalarının girişlerine yakın yerlere konuldu. Proje ile Beyazıt ve Süleymaniye çevresinde yaşayan sokakta yaşayan 1000 kadar kedi ve köpeğin ölümden kurtarılması hedefleniyor.

Boztaş, kapların topraktan seçilmesinin nedenini şöyle anlatıyor: “Plastikten yapılmış kaplarda su en fazla bir gün muhafaza ediliyor. Fakat topraktan yapılan sulaklarda su üç gün serin ve taze bir şekilde korunabiliyor. Ben Doç. Dr. Zeynep Ertu ile birlikte çanakçıları araştırarak tanesi 45–50 lira olan çanakları 15 liraya alarak projeyi hazırladık.”

Personelden tam destek

Araştırma görevlisi Fırat Boztaş, projeyi İstanbul Üniversitesi yönetimine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ’ne sunarak genişleteceklerini, tüm tarihi yarımadayı hayvanlar için sulaklarla doldurmayı hedeflediklerini söyledi.

Araştırma görevlisi Boztaş, sulaklara her gün su konulması için üniversite personeli ve güvenlik görevlilerinden yardım alacaklarını bu konuda konuştuğu herkesten olumlu destek aldıklarını ifade etti.

Sulaklardan sonra yiyecek ihtiyacı için de araştırma yaptıklarını belirten Boztaş, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile beraber kedi ve köpeklerin yiyecek sorununun da üstesinden geleceklerini söyledi. (İsmail Sağıroğlu/ Radikal)