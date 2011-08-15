İstanbul Üniversitesi 'dünyanın en iyi 400'ü arasında

T24

“Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi” sıralamasında, “dünyanın en iyi 400 üniversitesi” arasına girmeyi başaran İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, “Yapmış olduğu çalışmalarla bilimin gelişmesine sayısız katkıda bulunan üniversitemiz, ülkemizi dünya yüksek öğrenim alanında başarıyla temsil etmeye devam ediyor” görüşlerini bildirdi.İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yüksek öğrenim alanında “en etkili değerlendirme otoritelerinden” biri olarak kabul edilen Çin'in Şhangay'daki Jiao Tong Üniversitesinin her yıl düzenlediği “Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi” 2011 yılı listesine, Türkiye'den sadece İstanbul Üniversitesi girdi.Bu yıl büyük bir atılım yapan üniversite, geçen yıla göre listedeki yerini 19 sıra daha yükselterek 404. sıradan 385. sıraya yükselterek, bu yıl ilk kez “dünyanın en iyi İlk 400 üniversitesi” arasında yer almayı başardı.Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, İÜ'nün 2011 yılında 10.77 puan alarak “dünyanın ilk 400 üniversitesi” arasında yer aldığını ifade etti.9 yıldır gerçekleştirilen sıralamada üniversitenin ilk defa bu kadar üst bir sıraya çıktığını belirten Söylet, “Dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi” sıralamasına girme hedeflerine adım adım yaklaştıklarını bildirdi.Söylet, üniversitenin sürekli olarak eğitim ve bilim alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalarla adından bahsettirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:“ İstanbul Üniversitesi, önemli bir aşama daha kat etti. Yapmış olduğu çalışmalarla bilimin gelişmesine sayısız katkıda bulunan üniversitemiz, ülkemizi dünya yüksek öğrenim alanında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Bu başarıya imza atan özverili hocalarımızı, onlara destek veren idari personelimizi ve tüm bu çalışmalarımızın motivasyon kaynağı olan öğrencilerimizi kutlarım. Hedefimiz, 'dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi' arasına girmektir. İstanbul Üniversitesinin önümüzdeki yıllarda bu başarıyı da elde edeceğine eminim. Büyük önem verdiğimiz akademik ve bilimsel çalışmalara desteğimiz, artarak devam edecektir. Jiao Tong Üniversitesinin 2003 yılından beri yaptığı 'dünyanın en iyi 500 üniversitesi' sıralamasına ilk defa 2003 yılında giren üniversitemiz, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 ve son olarak 2011 yılında da sıralamaya girerek, 'dünyanın en iyi 500 üniversitesi' sıralamasına 7 defa giren tek Türk üniversitesi olarak büyük bir başarıya imza attı.”