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İstanbul UNFPA'ya ev sahipliği yapacak

İstanbul, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Bürosuna ev sahipliği yapacak kent olarak seçildi.

21 Haziran 2010 03:00

T24- İstanbul, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Bürosuna ev sahipliği yapacak kent olarak seçildi.


İstanbul’un aday diğer rakip kentler Cenevre, Konpenhag ve Viyana’yı geride bırakarak BM Nüfus Fonunun Bölge Bürosuna ev sahipliği yapmak üzere seçildiği, UNFPA İcra Direktörü Dr. Thoraya Obaid tarafından Cenevre’de yapılan BM Kalkınma Programı (UNDP)-BM Nüfus Fonu (UNFPA) yönetim kurulu toplantısı sırasında resmen açıklandı.


Toplantıya, New York’tan Cenevre’ye giden Türkiye’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Müsteşar Fazlı Çorman da katıldı.

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