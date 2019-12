İstanbul ulaşımına akıllı model: Akyolbil

İETT'nin, ''Akıllı Yolcu Bilgilendirme Sistemi'' adını verdiği ''Akyolbil'', 15 Mayıs 2009'da 750 durakta aktif olarak hizmete girecek.





İETT Genel Müdürlüğü ile Bahçeşehir Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen ''Toplu Taşımada Akıllı Sistemler ve Uygulamaları-Akyolbil sistemi'' konulu panel, üniversitenin Beşiktaş'taki yerleşkesinde yapıldı.



Panelde, ''Akyolbil'' projesi hakkında bilgi veren İETT Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Proje Sorumlusu Abdullah Türkoğlu, İETT'nin kontrolünde Belbim A.Ş tarafından yürütülen projeyle, İstanbul'da toplu ulaşım hizmeti veren 5 bin İETT ve özel halk otobüsünün izlenerek, yolcu yoğunluğuna göre anında yönlendirme yapılabileceğini belirtti.



Sistemi kontrol edecek Komuta Kontrol Merkezinin Kağıthane'de kurulduğunu, sistem ile GPRS üzerinden aracın konumunu tespit ederek, hangi durağa ne kadar sürede ulaşacağının tespit edileceğini belirten Türkoğlu, bu bilgilerin anında akıllı duraklardaki LCD panolara yansıtılarak yolcuların bilgilendirileceğini kaydetti.



Türkoğlu, böylece yolcuların durakta beklemelerinin önüne de geçmiş olacaklarını, ayrıca görmeyen yolcular için de duraktan sesli anons yapılacağını vurguladı.



Sistem ile otobüsteki sürücünün yetkili olup olmadığı, duraktan çıkış zamanı ile yolcuları alış zamanının denetleneceğini anlatan Türkoğlu, sistem sayesinde yolcu yoğunluklarına göre sefer düzenlemesi yapma imkanı bulacaklarını kaydetti.



Türkoğlu, otobüste hasta olduğu zaman ambulans çağırma veya şoförün ''panik'' butonuna basmasıyla emniyet birimlerinin de otobüsün bulunduğu noktaya yönlendirileceğini belirtti.



Sistem ile İETT'nin 120 noktada 280 personelle yürüttüğü saha operasyon sayısının 60'a ineceğini belirten Türkoğlu, ''Tüm yazılımlar hazırlandı. 800 durak hazır. Sahada test yapıyoruz. 15 Mayıs 2009'da 750 durakta aktif, 900 durakta da sanal olarak sistem hizmete girecek'' dedi.



Mobil EDS hizmete girecek





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürü Necip Ertaş da kentteki mevcut akıllı ulaşım sistemlerinin sinyalizasyon sistemi, trafik kamerası, değişken mesaj panoları, değişken trafik işaret panoları, trafik ölçüm sistemleri, otomatik hava tahmin ve bilgi sistemi olduğunu, yakın bir tarihte hareketli trafiğin de denetleneceği ''Mobil EDS''yi hizmete sokacaklarını bildirdi.



Mobil EDS sistemiyle ilgili 2 araç üzerinde çalışmanın tamamlandığını, bu araçların, her gün trafikte tehlikeli bir şekilde araç kullanarak, yalnız kendilerinin değil, başkalarının hayatını da tehlikeye sokan araç sürücülerini tespit ederek, gerekli ceza işlemini uygulayacağını anlatan Ertaş, böylece yol güvenliğinin sağlanmış olacağını kaydetti.



Ertaş, İstanbul'da her gün 412 kamerayla trafiğin izlendiğini, 32 radyo kanalından 75 kez canlı bağlantı yapıldığını ve günde 3 bin çağrıya yanıt verildiğini belirtti.



Necip Ertaş, 290 noktada yol ağzından geçen araç sayısı, şerit bazında ortalama anlık hız, tahmini seyahat süresini içeren anlık trafik ölçümü yaptıklarını vurguladı.



Erişilebilir yaya sistemi



Özellikle özürlülerin yararlanabilmesine yönelik ''Erişilebilir Yaya Sistemi'' geliştirdiklerini de belirten Ertaş, bu çalışma kapsamında öncelikle özürlülerin karşılaştıkları sorunları tespit ederek, onların daha rahat yararlanabileceği kavşak modelleri geliştirdiklerini söyledi.



Ertaş, bu uygulamanın geçen yıl 22 kavşakta başladığını, 75 noktada da sesli sinyal dönüşüm çalışmalarını yaptıklarını belirtti.



Pilot uygulamanın Okmeydanı'nda yapıldığını anlatan Ertaş, ''Bu uygulama, sağlam insanlar için de trafik güvenliği sağladı'' dedi.



EDS sisteminin 140 noktada uygulandığını ifade eden Ertaş, uygulama kapsamında sadece kırmızı ışık ihlallerini değil, emniyet şeridi ihlallerini de denetlediklerini ve emniyet şeridine giren aracın 3 kameraya birden yakalanması halinde ceza uygulaması yapıldığını anlattı.



Ertaş, İstanbul genelinde 400 bin kişinin ''cep trafik'' uygulamasını telefonuna indirdiğini, 50 bin kişinin de aktif olarak kullandığını kaydetti.



İstanbul Kart



Belbim Genel Müdürü Ahmet Kazokoğlu da elektronik ücret toplama ve otomatik geçiş kontrol sisteminin amiral gemisi olan ''Akbil''in İstanbul'da 7 milyon kullanıcısı ile Londra ve Paris'ten sonra Avrupa'da 3. sırada yer aldığını belirtti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile yarın yeni bilet olan ''İstanbul Kart''ı tanıtacaklarını ifade eden Kazokoğlu, kartlardan birinin üzerinde Kız Kulesi resminin, diğerinin üzerinde de gün batımında Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi'nin yer aldığını kaydetti.



Kazokoğlu, her 250 baskıda bir kartlardaki fotoğrafların da değişeceğini belirterek, farklı resimleri içeren ''İstanbul Kart'' koleksiyonu oluşacağını söyledi.



Kartlarda çok sayıda indirim sınıfının yer aldığını belirten Kazokoğlu, ayrıca bilet yerine tek geçişlik elektronik jetonu da uygulamaya koyduklarını anlattı.



Akyolbil projesi kapsamında 780 akıllı durağın montaj için beklediğini, diğer çalışmalar tamamlandığında bunların da montajına başlanacağını anlatan Kazokoğlu, 18-20 adet akıllı durağın şu anda denendiğini bildirdi. (AA)