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Dünya

İstanbul Ulaşım A.Ş metrobüsü Pakistan'a taşıyacak LAHOR (A.A)

27 Aralık 2011 10:24

-İstanbul Ulaşım A.Ş metrobüsü Pakistan'a taşıyacak LAHOR (A.A) - 27.12.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Ulaşım A.Ş'nin planlama ve müşavirliğini yapacağı 60 kilometrelik metrobüs hattının temeli Pakistan'ın Lahor kentinde atıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 10 milyon nüfuslu Lahor kentinin trafiğine büyük katkı sağlayacak metrobüs hattının bütün planlama ve danışmanlık hizmetleri İstanbul Ulaşım A.Ş tarafından karşılanacak. Metrobüs hattının ilk etabının temel atma törenine Pencap Eyaleti Başbakanı Şehbaz Şerif ve çok sayıda bakanı ile birlikte İstanbul Ulaşım A.Ş'nin Lahor Proje Müdürü Selim Çevik ve İBB yetkilileri katıldı. Törende konuşma yapan Başbakan Şerif, metrobüs hattını Pakistan'ın en önemli ulaşım projelerinden biri olarak nitelendirerek, metrobüs projesini Pakistan'a taşınmasına öncülük eden İBB Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür etti.

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