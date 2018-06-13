İstanbul trafiğinde bu sabah

Ramazan EĞRİ - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bu sabah sürücülerin alışık olmadığı bir manzara vardı. Bayram tatilini fırsat bilip erkenden yola çıkanların etkisiyle bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. Hafta içi hemen her gün özellikle de sabah saatlerinde trafikte zor anlar geçiren sürücüler bugün gidecekleri yerlere kısa sürede ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik haritasında hafta içi normalde yüzde 30\'un altında olmayan köprü yoğunluğu bile saat 07.30 sıralarında yüzde 18\'e düştü.

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