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İstanbul trafiğinde bayram alarmı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla İstanbul trafiği saat 4'ten itibaren alarm vermeye başladı

18 Eylül 2015 22:24

İstanbul 'da kurban bayramı arefesinde beklenen trafik yoğunluğu, tatilin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte 18 Eylül Cuma günü tam anlamıyla bir patlama yaşıyor. Henüz daha iş yerlerinden çıkmamış çalışan kesimin yollara düşmediği anlarda bile trafik yoğunluğu yüzde 65'lere dayanan İstanbul'da akşam saatlerinde çok daha sıkıntılı anların yaşanacağı şimdiden belli olmaya başladı. Özellikle tatile çıkacak olanların otobüs seferlerinin hareket etmesiyle birlikte gece saatlerinde de ayrı bir yoğunluğa sahne olacak ana yollar, şimdiden kapanmış durumda. İkinci köprüde Anadolu- Avrupa istikametinde Esenyurt'tan başlayan kuyruklar görülürken, aynı istikamette Boğaz köprüsü trafiği Bakırköy'den başlıyor.

Saat 20:00 itibariyle İstanbul’daki, trafik yoğunluğu şöyle:

 

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