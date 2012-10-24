İstanbul trafiği tatile çıktı!

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl 6 gün olması, şehir içinde trafik sıkışıklığının azalmasına neden oldu. Yaklaşık 2 milyon kişinin bayram tatiline çıktığı tahmin ediliyor. Tatilcilerden 700 bin kişi turları tercih ederken, diğerleri ise münferit olarak tatil planı yaptımünferit olarak tatil planı yaptı. Bayram tatilini 6 günden 10 güne çıkartanlar, 19 Ekim’den itibaren yola çıktı.

Ahmet Umut ve Murat Şaka'nın hurriyet.com'da tyer alan haberine göre; İstanbul trafiğinde 20 Ekim’den azalma görüldü. Özellikle 23 gecesi yaşanan yoğunluk, resmi tatilin başlamasıyla yerini daha sakin yollara bıraktı. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları trafiği yavaşlatsa da önemli durma noktasına getirmedi.