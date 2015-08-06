İstanbul trafiği kıpkırmızı

İstanbul trafiği, haftanın sondan ikinci iş gününde gerçekleşen kazalar sebebiyle kilit haline geldi. Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu yakasına geçmek neredeyse imkansız hale gelirken, birçok noktada ise trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Saat 19.30 itibariyle bazı yollardaki trafik durumu şöyle:

-FSM Avrupa - Anadolu yönünde ek şeritte araç arızası var.

-Unkapanı-Şişhane Yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır.

-D100 Yenibosna-Çobançeşme yönünde trafik kazası (hasarlı). 1 şerit trafiğe kapalı. Ekipler sevk edildi

-TEM Ataşehir Kavşağı öncesinde Dudullu yönünde zincirleme kaza var.

-D100 Avcılar-Hacışerif yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır.

-D100 Küçükyalı-Bostancı yönü Trafik kazası (hasarlı). 1 şerit trafiğe kapalı. Ekipler sevk edildi.

-D100 Yenibosna-Şirinevler yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır.

-D100 Sefaköy-Florya Yönü araç arızası bölgedeki trafiği yoğunlaştırmaktadır.