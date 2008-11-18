İstanbul trafiği felç oldu

Otomobil uçuruma uçtu: 5 ölü

İstanbullular güne yağmurla başladı, sabah saatlerinde şiddetlenen sağanak yağış kentte trafiği felç etti. Yağışla birlikte kayganlaşan yollarda birçok kaza meydana gelirken, işlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular uzun süre trafikte bekledi.Bağcılar’da yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki viyadük bariyerlerine çarpan TIR’ı aşağı düşmekten dorsesi kurtardı. Gaziosmanpaşa istikametine giden Ayhan Derindere’nin kullandığı makine parçaları yüklü 38 UD 430 plakalı TIR, TEM Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü’nde yağışın da etkisiyle kontrolden çıkarak önünde giden Bayram Öncü idaresindeki kamyona çarptı.TIR, duramayarak önce yolun solundaki bariyerlere ardından da savrularak sağ bariyerlere vurdu. Bu sırada viyadüğün yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki demir korkuluklarını parçalayan TIR, dorsesindeki makine parçalarının ağır olması nedeniyle çekicisi boşlukta dorsesi ise yolda olacak şekilde asılı kaldı.Vatandaşlar tarafından TIR’ın çekici kısmının camı kırılarak kurtarılan Derindere, yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM trafiği yaklaşık 3 saat aksadı, TIR’ın 2 vinç tarafından kaldırılmasının ardından araç akışı normale döndü.Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyenlerin köprü çilesi de saatler sürdü. Boğaziçi Köprüsü’nde metrobüs hat çalışması nedeniyle yoğun trafik yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmeye çalışan sürücüler de trafikte bekledi.Maltepe sahilyolu İdealtepe mevkiinde dün akşam saat 19.30 sıralarında İlhan Demirel yönetimindeki otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç Sebahattin Taşar yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Taşar hayatını kaybetti, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Sürücü ilhan demirel gözaltına alındı.