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İstanbul trafiği 410 gün felç olacak

Mecidiyeköy-Mahmutbey 3. etap metro çalışmaları nedeniyle inşaat alanı trafiğe kapatılacak

03 Mart 2016 20:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy-Mahmutbey 3. etap metro çalışmaları nedeniyle 5 Mart Cumartesi gününden itibaren 410 gün süreyle inşaat alanı trafiğe kapatılacak. 

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Mecidiyeköy Metro İstasyonu 3. Etap inşaat çalışmaları sebebiyle, inşaat alanı trafiğe kapatılacak. Mecidiyeköy İstasyonu Batı Konkors (giriş-çıkış) yapısı imalat çalışmaları sebebiyle, 5 Mart 2015 Cumartesi günü saat:23.00’dan itibaren 410 gün süreyle Şişli-Mecidiyeköy ve Mecidiyeköy-Şişli İstikametinde uygulanmak üzere Geçici Trafik Sirkülasyon Projesi hazırlandı. 

Buna göre:

1. Şişli-Mecidiyeköy İstikametinde:

Büyükdere Caddesi’nin, Aytekin Kotil Caddesi ile Ortaklar Caddesi arasında kalan kesiminde 2. Etapta yapılan kısmi şerit daraltması kaldırılarak, bu aşamada, bu yöndeki taşıt trafiği 2 şeritten 3 şeride çıkarılacak, yaya kaldırımı 4 metreden 8 metreye çıkarılacak.

2. Mecidiyeköy-Şişli istikametinde:

- Ortaklar Caddesinden Aytekin Kotil Caddesine Bahçeler Sokak üzerinden tek yön 2 şerit olarak taşıt trafik akışı sağlanacaktır.

- Mecidiyeköy Yolu Caddesi üzerinden devam eden araçlar D-100 Karayolu altındaki Bağlantı Yolu ile önce Geçit Sokak ve ardından Abide-i Hürriyet Caddesi’nden ilerleyerek Büyükdere Caddesi’nin Şişli tarafına ulaşabileceklerdir.

3. Aytekin Kotil Caddesi’nin Büyükdere Caddesi bağlantısı kısmında ise Trafik Işığı Düzenlemesi ile taşıtların Şişli yönüne katılımı sağlanacaktır.

4. Üçüncü Etap Çalışmaları Kapsamında; Metrobüs ve Metro yolcusu aktarımını sağlayan ve Büyükdere Caddesi altında yeralan yolcu alt geçidi genişletilerek Alt Meydana dönüştürülecektir. Bu çalışmalar boyunca Metrobüsten gelen yayalar, Büyükdere Caddesinde yüzeye çıkarak trafik ışıklı yaya geçidi ile karşıya geçecek, 8 metreye çıkarılan kaldırımdan Metroya aktarım sağlanacaktır. 

 

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