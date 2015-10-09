İstanbul Topkapı'daki yeraltı geçidinde yangın çıktı

Topkapı Yeraltı Geçidi'ndeki Ucuzluk Çarşısı'nda yangın çıktı. Yangına, Fatih, Bayrampaşa ve Topkapı İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle, Millet Caddesi'nin Bakırköy yönü trafiğe kapandı. 45 dakikalık müdahalenin ardından yangının kontrol altına alındı ve cadde yeniden trafiğe açıldı.

DHA'nın haberine göre, Topkapı’da yeraltı geçidindeki Ucuzluk Çarşısı’nda akşam saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarşıda bulunan dükkanlardaki tekstil malzemelerinin etkisi ile yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman ufak patlamalar yaşandığı gözlendi. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı olayda çarşı içerisinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında Millet Caddesi trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi ile yangının kontrol altına alınmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Topkapı-Habipler Tramvay Hattı'nın Topkapı İstasyonu yakınındaki yeraltı geçidinde bulunan Ucuzluk Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ancak çarşıdaki dükkanlar hasar gördü.