İstanbul Tiyatro Festivali'nde 'yerli proje' başvuru süreci başladı

Kasım ayında gerçekleştirilecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali’ne yerli proje başvuru süreci başladı. Türkiye’den profesyonel topluluk ve sanatçıların festivalde prömiyer yapacak projeleri için son başvuru tarihi 15 Mart.

2004'ten beri İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve bu yıl Kasım ayında 25. kez seyirciyle buluşmaya hazırlanan İstanbul Tiyatro Festivali, Türkiye’den profesyonel topluluk ve sanatçıların festivalde prömiyer yapacak projelerini bekliyor. 15 Ocak–15 Mart 2021 tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılabilecek başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formu festivalin resmi internet sayfası tiyatro.iksv.org’da yer alıyor.

Festival başvurularında herhangi bir tema sınırlaması bulunmuyor. Ancak festival son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan “iklim krizi”, “kadın ve kadına şiddet” konularına da dikkat çekmeyi hedefliyor.