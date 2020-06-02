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Koronavirüs

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tükek'ten 'toplumsal bağışıklık' uyarısı: Antikor testi pozitif hasta sayısı zannettiğimizden çok düşük

02 Haziran 2020 11:09

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre, testi pozitif olan hasta oranının sanılandan çok daha düşük olduğunu söyledi.

Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük" ifadelerine yer verdi. 

İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Mayıs'ta antikor testlerinin yapılmaya başlandığı duyurulmuştu. 

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