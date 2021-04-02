İstanbul Tasarım Bienali'nden ''Dirençliliği Tasarlamak'' çağrısı

Tasarım ve mimarlık alanlarında bilgi ve politika üretimine önem veren İstanbul Tasarım Bienali'nin ev sahipliğindeki araştırma programı, Center for Arts, Design, and Social Research ortaklığında sosyal, ekonomik ve çoğunlukla çevresel dirençlilik için yeni araçlar ve sistemler oluşturmak amacıyla jeopolitiğin etkin olarak inceleneceği bir program olacak. Programda ikisi ABD'den, ikisi de Türkiye'den olmak üzere dört kadın tasarımcının, küratör, araştırmacı ve düşünürlerle birlikte çalışacağı açıklandı.

Projenin amacı, kadınların, beyaz-olmayanların, LGBTİ+ bireylerin maruz kaldığı baskıyla çevrenin uğradığı tahribat arasındaki bağlantıyı araştırmak ve tasarımın hem yeni süreçler hem de sosyal, politik ve ekolojik çabalardan filizlenen küresel değişiklikler başlatma potansiyelini ortaya çıkarmak olarak belirtiliyor.

Projenin araştırmacılara olan çağrısı ise sınırlar, kurumlar ve disiplinler arası işbirlikleri yoluyla doğayla farklı bir ilişki kurmak; tasarım alanında bilgi alışverişini ilerletmek; doğayla ve tüm türlerle empati kavramı üzerinden, sürdürülebilir bir ortak yaşam kurmaya katkıda bulunmak. Tasarım alanında yalnızca ekolojik değil aynı zamanda mekânsal, politik ve toplumsal dönüşümlere de yol açabilecek kolektif araştırma metodolojilerini, dayanışma ve sorumluluk biçimlerini canlandırmak projenin hedefini oluşturuyor.

Bir dijital yayın oluşturulacak

Açık çağrıya göre, proje süreçlerinde araştırmalar İstanbul Tasarım Bienali’nin desteğiyle, katılımcıların kendi aralarında yapacakları düzenli dijital toplantılarla ve değerlendirme kurulunun yönlendirmeleriyle zenginleşerek Ekim 2021'e dek gelişmeyi sürdürecek.

Program sonunda araştırma projelerinin seçileceği ve bu projelerin bir dijital arşivde İstanbul Tasarım Bienali tarafından yeni bir kamusal araştırma alanı olarak tasarlanarak sergileneceği açıklandı. Açıklamaya göre program sonunda denemeler ve görsel araştırmaları içeren bir dijital yayın oluşturularak erişime açılacak.

Bienal, seçilen 4 katılımcıya araştırma projelerini başlatmaları ve sürdürüp geliştirmeleri amacıyla 1000'er ABD dolarını proje desteği olarak verecek.

Programa başvuru kriterleri açıklandı

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla gerçekleşecek olan araştırma programının başvuru kriterleri de açıklandı. Gerçekleşen açık çağrı ile Türkiye'den ve ABD'den ikişer kadın katılımcı seçilecek. Başvurular ABD ve Türkiye'den çeşitli alanlarda çalışan kadın pratikçi ve düşünürlere (tasarımcı, sanatçı, yazar, küratör, araştırmacı ve akademisyen) açık olacak. Mayıs- Ekim 2021 arasının araştırma dönemi süreci, Kasım 2021'de de proje çıktılarının dijital ortamda yayımlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre kıtlık, ekolojik kriz, atık sistemleri, maddeselliğin yeni biçimleri, eko-feminizm, çevresel dayanıklılık, döngüsel ekonomi, tarım endüstrisine karşı yerel ekolojiler, ekolojik çatışma ve politikalar, erişim ile ilgili konularda araştırmalar yapılması beklenirken konular bunlarla sınırlı da kalmayabilir.

Başvuruların 28 Nisan 2021 saat 23.00’e dek tamamlanması gerektiği açıklandı.

Açık çağrıya başvurmak isteyenler başvuru formunu aşağıdaki bilgileri içeren belgelerle tamamlayarak başvurabilirler.

1. İletişim bilgileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası ve [varsa] web sitesi adresi).

2. İlgi alanlarını ve araştırma döneminde üzerine çalışılacak konunun kısa tanıtımını da içeren niyet mektubu (En fazla 5000 karakter).

3. Geçmiş projelerden oluşan bir portfolyo (En fazla 10 MB).

4. Adayların nerede yaşadıkları bilgisini de içeren biyografi (En fazla 2500 karakter).

Başvurular, Deniz Ova, İstanbul Tasarım Bienali Direktörü; Pelin Tan, sosyolog, sanat tarihçisi, araştırmacı; Dalida María Benfield, Center for Arts, Design, and Social Research Araştırma Programları Direktörü'nden oluşan üç kişilik bir kurul tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme kurulu, programa seçilecek araştırmacıları proje gelişim süresince düzenli olarak yönlendirecek ve destekleyecek.

Araştırma projelerine başvurmak isteyenler başvuru formuna buradan ulaşabilirler.