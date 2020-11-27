İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu: Taksi plaka fiyatları iddia edildiği gibi fazla değil, 2 milyon gibi ucuz bir fiyatta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’a yeni 6 bin taksi teklifi, UKOME tarafından 3. kez reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'nin teklifini bir sonraki toplantıda da reddedeceklerini belirterek, "Taksi plaka fiyatları iddia edildiği gibi fazla değil. Biz devletten ihaleyle satın aldık ve 800 bin dolara plaka alan var. Ama şu an 2 milyon gibi çok ucuz bir fiyatta.” ifadelerini kullandı.

İstanbul'a, 1000 adedi dönüşmek isteyen minibüs ve dolmuş olmak üzere toplam 6 bin yeni taksi kazandırılması önerisi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dün yeniden görüşüldü ve bakanlıklar, valilik ve Taksiciler Esnaf Odası’nın itirazlarıyla üçüncü kez reddedildi.

Kazım Bilge: Binali Yıldırım ve Adil Karaismailoğlu da taahhüt etmişti

Medyascope’a konuşan İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, geçmişte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Binali Yıldırım’ın da söz konusu sıkıntıyı gidereceklerini taahhüt ettiklerini ancak verilen sözlere rağmen bakanlık temsilcilerinin aksi yönde oy kullandığını söyledi.

İBB’nin yeni taksi teklifi, üçüncü kez bakanlıkların, valiliğin ve esnaf odaları temsilcilerinin itirazlarıyla reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası “Bu talimatı halkın vicdanına havale ediyorum” derken sözkonusu teklifin yeniden UKOME gündemine getirileceğini söyledi.

Aralık ayında yeniden UKOME toplantısı yapılacak

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre, yıl bitmeden, aralık ayının başında bir UKOME toplantısı daha yapılacak ve İBB tarafından teklif yeniden gündeme getirilecek. Dünkü (26 Kasım) toplantıda teklifin reddedilmesine itiraz eden İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, Medyascope’a konuştu.

Bilge, dönemin İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Binali Yıldırım’ın kendilerine zamanında taahhütte bulunduklarını ancak bakanlık temsilcilerinin aksi yönde oy kullandığını söyledi: “Bakanlık temsilcileri, teklif toplantıya geldiği zaman bu konuda yardımcı olacaklarını, halledeceklerini söylemişlerdi. Ama bir yanlışlık oldu. Önceki yönetim, Adil Bey çalışmaları hazırlatmıştı zaten. Sıkıntılarımızı gidereceğini söylemişti. Binali Bey de seçim döneminde taahhütte bulundu. Seçim çalışması sırasında açıkça ‘İşinizi halledeceğiz’ demişti. Ekrem Bey ise sözlerini tuttu, aynı dosya üzerine çalışılıyor şu an.”

“Bir sonraki toplantıda düzelteceklerini söylediler”

“Atıl durumda minibüsler var” diyen Bilge, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 bin 400 arabanın üç bini çalışmıyor. Hatlarımızın kısalmasıyla işimiz zora girdi. Yürüyemez hale geldik. Üniversite hocalarından bir rapor talep etmiştik, onların çalışmalarıyla beraber raporu hazırladık, sunduk. Taksiye ihtiyaç olduğu düşünülerek 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi için çağrıda bulunduk. 250 tane de dolmuşun dönüşmesi teklifin içinde. Raylı sistemler zaten işimizi düşürmüştü. Esnafın beklentisi çok fazla. İnsanların arabalarına haciz geliyor.”

Bilge ayrıca, önemli bir bilgiyi de paylaştı ve toplantı sonrası bakanlık temsilcilerinin, bir sonraki UKOME toplantısında bu hatayı düzelteceklerini söylediklerini aktardı.

“Taksiler, şu an 2 milyon gibi ucuz bir fiyatta”

İBB’nin yeni taksi teklifine karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise bir sonraki toplantıda da İBB’nin teklifini reddedeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Biz büyükşehir belediyesinin teklifini kabul etmiyoruz. Var olan taksiler yeterlidir, rapor da var. Taksi sayısı artışına ihtiyaç yoktur. Taksi plaka fiyatları iddia edildiği gibi fazla değil. Biz devletten ihaleyle satın aldık ve 800 bin dolara plaka alan var. Ama şu an 2 milyon gibi çok ucuz bir fiyatta.”

"İstanbul'un ihtiyacı olan bir şeyi siyasi gerekçelerle reddediyorlar"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise sözkonusu teklifin, önceki yönetimin de üzerinde çalıştığı bir teklif olduğunu doğruladı ve “Biz zaten önceki UKOME toplantısında paylaşmıştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun o dönemde altı bin taksiye ihtiyaç olduğunu söyleyen açıklamaları, bunu gösteren fotoğrafı var. Hatta karara itiraz eden Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, iki bin yeni taksiye ihtiyaç olduğunu 2015’te söylüyor. Bizden önceki dönemde de taksi ihtiyacı kurum içinde ve dışında dile getirildi. Dolayısıyla bu yaşanan, Başkan İmamoğlu’nun söylediği gibi siyasi bir reddediş. Biz de öyle düşünüyoruz. İstanbul’un ihtiyacı olan bir şeyi siyasi gerekçelerle reddediyorlar” dedi.

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