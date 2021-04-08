İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç: Sağlık Bakanlığı tablosundan aşı harcaması kaldırıldı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, “Önce kargo uçaklarıyla aşı gelişleri canlı yayınlandı, daha sonra ise gelen aşı miktarının açıklanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilan edildi, şimdi ise Bakanlık bütçe tablolarında aşıya ödenen miktar kaldırıldı. Gelen aşı miktarı ve ödenen ücret ile yine Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için 25 yıl boyunca enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak müteahhitlik şirketlerine ödenecek miktar artık kamuoyu tarafından bilinmeyecek” değerlendirmesini yaptı.

Kılıç şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığı’nın takviminde yer alan aşılar ve Covid-19 aşısı kullanıma ücretsiz sunulmaktadır. Aşı bedelini siyasiler cebinden ödememektedir. Ücretler vatandaşlardan alınan vergilerden oluşan genel bütçeden karşılanmaktadır. Onun içindir ki her bir doz aşının maliyeti topluma açıklanmalıdır. Pozitif vaka sayılarını 50 binleri ve buna bağlı olarak ölüm sayılarının 200’ü geçtiği, yoğun bakım servislerinde yer bulmanın zorlaştığı bir dönem de vatandaşlar can derdine düşmüş iken AKP iktidarı salgını ranta dönüştürme çabasında. Sayın Koca vatandaştan neyi saklamaya çalışıyorsunuz?”

İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir, "Sağlık Bakanlığı bütçe giderleri tablosunda Sağlık Bakanlığı tarafından aşı/ilaç şirketlerine ödenen aşı bedelleri ile müteahhitlik şirketlerine ödenen şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri artık gösterilmemektedir. Sağlık Bakanlığı bu bilgiyi neden kamuoyundan saklamaya çalışmaktadır?” diye sordu.

ANKA’da yer alan habere göre, Demir, “Pandemi ile mücadelenin en yaşamsal aracı olan aşıların ülkemizde uygulanma süreci, en küçük bir hatayı kaldırmayacak önemdedir. Halk oyalanmamalı, süreci şeffaf yürütülmeli ve gerçekleri halka açıklanmalıdır” dedi.

Sağlık Bakanlığı bütçe giderleri belirli aralıklarla her yıl kalem kalem açıklıyordu. Bakanlığın verilerine göre 2020 Aralık tablosunda halk sağlığı bütçe harcamaları içerisinde yer alan aşılama hizmetleri için 1 milyar 816 milyon 112 bin 285 lira harcama yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerinin kirası için müteahhitlik şirketlerine verdiği para da bulunuyordu. Buna göre 2018 yılında 2,2 milyar lira, 2019 yılında 5 milyar lira, 2020 yılında 8,7 milyar lira kira ve hizmet bedelleri olarak ödedi. 2021 yılı için de kira ve hizmet bedellerinin karşılığı olarak Sağlık Bakanlığı bütçesinde 16,4 milyar lira ödenek ayrıldı.

Bu yıl ise Sağlık Bakanlığı Mart 2021'in harcamalarında aşıya ve şehir hastanelerine verilen para yer almadı. Daha önce mali tabloda yer alan "Yap-Kirala-Devret Modeli ile Yapılan Hastanelere Kira Bedelleri" ve "Aşılama Hizmetleri" kalemleri çıkarıldı.