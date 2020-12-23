İstanbul Tabip Odası'ndan, “ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık” diyen Vali Yerlikaya’ya: İnandırıcı olması için veriler açıklanmalı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın “Salgında ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık” açıklamasına İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, “Söylenenlerin inandırıcı olması için veriler şeffaflıkla açıklanmalı” diyerek tepki gösterdi. Bir diğer Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç da kamu hastanelerinin yoğun bakımlarının hâlâ dolu olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Salgında ikinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık” açıklamasını yaptı. Hastanede yatan sayısının yüzde 40; yoğun bakımda yatan sayısında ise yüzde 25 oranında azalma olduğunu söyleyen Yerlikaya’nın sözlerini değerlendiren İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, “Söylenenlerin inandırıcı olması için veriler açıklanmalı” dedi.

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Dr. Öztürk, Vali Yerlikaya’nın açıklamalarını şöyle değerlendirdi: “Valinin açıklamaları fazla iddialı. İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktığımızı söylemek için sayıların şeffaf olarak açıklanması gerekiyor. Son 2-3 hafta vakalarda azalma olduğunu gözlemliyoruz ama ölümlerde yok. Gözlemlediğimiz kadarıyla hastanelerde yatışlar söylenen kadar az değil.”

İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ise kamu hastanelerinin dolu olduğuna dikkat çekti:

“Açıklamada verilen yatak sayısı özel hastanelerin yoğun bakımlarına ait. Kamu hastanelerinde yoğun bakımlar hâlâ dolu. Aralık ayından beri İstanbul’da bir düşüş eğilimi var ama kasımdan ayından beri tam kapatmadan bahsettik. Eğer dediğimiz zamanlarda yapılsaydı sonuç daha iç açıcı olabilir. Bütün bu vefat edenlerin, hastanelerde eziyet çekenlerin bir sorumlusu iktidar.”