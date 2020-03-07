İstanbul Tabip Odası'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tepki: Koronavirüsleri de mi tutuklayacaksınız?

İstanbul Tabip Odası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Koronavirüs (Kovid-19) paylaşımı yapan kişilerin takibe alınıp konu üzerinde çalışmaların başlatıldığını duyurmasının ardından "Koronavirüsleri de mi tutuklayacaksınız?" diyerek tepki gösterdi

İstanbul Tabip Odası, tarafından yayınlanan açıklamada Koronavirüs'ün iç güvenlik değil, halk sağlığı sorunu olduğu belirtilerek, "Sosyal medyada paylaşım yapanların takibe alınması, çözüme katkı sağlamaz" denildi.

İstanbul Tabip Odası'nın "Koronavirüsleri de mi tutuklayacaksınız?" diye sorduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçtiğimiz yıl sonunda Çin'de otaya çıkan ve bugüne kadar dünyanın 98 ülkesinde 102.085 kişide tespit edilip 3.491 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs (Kovid-19) salgını toplumumuzda büyük bir endişeye yol açmış durumda.

"Pozitif vaka bildirilmemesi endişeyi arttırıyor"

Özelikle sınır komşularımız İran ve Yunanistan’da da koronavirüs görülürken Türkiye'de şimdiye kadar Koronavirüs pozitif vaka bildirilmemesi bu endişeyi daha da arttırıyor.

Bizatihi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye’de Covid-19 hastası tespit edilmediğine dair yaptığı açıklamalar ise ne yazık ki insanları tatmin etmiyor ve toplumdaki endişe ve panik halini gidermiyor.

Hal böyle iken bugün T. C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bir basın açıklaması yayınladı ve bazı sosyal medya platformlarında “koronavirüsü ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmaların başlatılmış olup en kısa sürede adli mercilere sevkinin sağlanacağını duyurdu.

"Covid-19 bir iç güvenlik sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur!"

İstanbul Tabip Odası olarak Covid-19 ile ilgili gelişmeleri başından bu yana yakından takip ediyoruz ve teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi toplumla ve kamuoyuyla paylaşmıyoruz.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını hayret ve şaşkınlıkla karşıladık.

Öncelikle hatırlatırız ki; Covid-19 bir iç güvenlik sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur!

Sağlık Bakanlığı dururken koronavirüsle mücadeleyi İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne havale etmek "akil tutulması” bile diyemeyeceğimiz bir gaflet ve dalalet halidir.

"Vakalar gizleniyor algısını güçlendirir"

Koronavirüsle ilgili olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında böyle bir takibatın başlatılması sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamaz, aksine halk arasında zaten yaygın olan "Türkiye de koronavirüs pozitif vakalar var ama gizleniyor” iddialarının/algısının daha da yaygınlaşmasına yol açar.

Siyasi iktidar böyle bir yola tevessül edeceğine öncelikle Sağlık Bakanı’nın, İl Sağlık Müdürlerinin açıklamalarının, sözlerinin toplumda niçin bu kadar itibarsız karşılandığını; bırakın endişeyi gidermeyi, niçin bir nebze bile azaltmadığını sorgulamalıdır.

Bunun yanında Türkiye'de Koronavirüse karşı alınan önlemleri, yapılan çalışmaları bir an önce başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık meslek örgütlerinin, kamuoyunun denetimine açmalı, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şeffaflıkla yürütmelidir

Muhalefeti bastırmak, toplumu susturmak için gazetecileri, yazarları, siyasetçileri tutuklamayı alışkanlık haline getirenler bilmelidir ki, dünyanın hiçbir ülkesinde Covid-19 la aynı yöntemlerle mücadele etmek mümkün değildir!"

Ne olmuştu?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Koronavirüs'le ilgili olarak T Türkiye’de Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğüne ilişkin gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları paylaşanların tespit edileceğini ve en kısa sürede adli mercilere sevk edileceğini açıklamıştı.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda, son günlerde dünyada birçok kişinin ölümüne sebep olan Korona Virüsü(COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğüne dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yayarak kamuoyunu endişeye düşüren korku ve paniğe sevk eden paylaşımlar tespit edilmiştir. Bu şekilde halkı korkutma amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli çalışmalar başlatılmış olup en kısa süre içerisinde adli mercilere sevki sağlanacaktır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."