İstanbul Tabip Odası'ndan aşı karşıtı açıklamalar yapan doktora soruşturma

İstanbul Tabip Odası, Üsküdar'da, "Plandemi Büyük Buluşması" adı altında düzenlenen 'miting'de aşı karşıtı açıklamalar yapan ve aşı yapan hekimlerle ilgili "Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!" diyen doktor Bilgehan Bilge hakkında soruşturma açtıklarını duyurdu.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor.

COVID-19’a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar. Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da 'Plandemi Büyük Buluşması' adıyla düzenlediği mitingte 'Asla ve kata aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."