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İstanbul Tabip Odası: Adı 'Pandemi Kurulu' değil, olsa olsa 'Pandomim Kurulu' olur

"En çetin sınavı bu zihniyete karşı vereceğiz"

23 Ekim 2020 17:11

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan ancak İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağırılmadığı Pandemi Kurulu’nu eleştirilirken, “Bunun adı ‘Pandemi Kurulu’ değil, olsa olsa ‘Pandomim Kurulu’ olur” ifadeleri kullanıldı.

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