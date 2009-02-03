İstanbul suya doydu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki yıl aradan sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı.



İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 674 bin metre küp su biriktirme hacmine sahip olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'de 1 Ocak 2007 tarihinde su rezervi son 2 yılın en yüksek düzeyi olan 494 milyon metre küp, doluluk oranı da yüzde 56.92 seviyesindeydi.



Kuraklık nedeniyle hızla düşen su rezervi 5 Kasım 2007 tarihinde 75 milyon metre küpe, doluluk oranı da yüzde 8,69 düzeyine indi. Geçen yıl ise barajlardaki en yüksek su rezervi 11 Nisan 2008 tarihinde 382 milyon metre küpe, doluluk oranı da yüzde 43.94'e çıktı. Geçen yılın en düşük su rezervi ise 25 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşti ve toplum su rezervi 137 milyon metre küpe, doluluk oranı da yüzde 15.72'ye indi.



İSKİ'nin 2 Şubat tarihli verilerine göre de İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 2 yıl aradan sonra ilk kez bugün yüzde 50'nin üzerine çıkarak yüzde 50,96 olarak gerçekleşti. Su rezervi ise bugün itibarıyla 442 milyon metre küpe çıktı.



Bu verilere göre 235 milyon metre küp su biriktirme kapasitesine sahip olan Ömerli Barajı'ndaki mevcut su hacmi 120 milyon metre küpe, doluluk oranı da yüzde 51'e, 162 milyon metre küp su biriktirme kapasitesi bulunan Terkos Barajı'nda mevcut su hacmi 123 milyon metre küpe, doluluk oranı yüzde 75,87'ye, 107 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olan Darlık Barajı'nda da mevcut su hacmi 59 milyon metre küpe, doluluk oranı da yüzde 55,65'e çıktı.



Böylece Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos ve Sazlıdere'de doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarken, Alibey, Büyükçekmece, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere de ise doluluk oranı yüzde 50'nin altında kaldı.