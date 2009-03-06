İstanbul suya doyacak!

Dünyanın su zirvesi İstanbul’da toplanıyor. İstanbul hem bu ay ‘Dünya Su Forumu’nu hem de alternatiflerini ağırlayacak!



Kıtaları birleştiren İstanbul, bu ay dünya çapında su konusunda yapılan en büyük etkinliğini ağırlayacak. ‘5. Dünya Su Forumu’ 16 Mart’ta başlıyor. 22 Mart’a kadar sürecek olan foruma dünyanın dört yanından 20 bin kişinin katılması ve forumun HABİTAT’tan sonra İstanbul’un ağırlayacağı en büyük etkinlik olması bekleniyor.



Radikal’de yer alan habere göre, Dünya Su Forumu, İstanbul’a ‘alternatif’leriyle birlikte geliyor. İstanbul, Dünya Su Forumu’yla birlikte ona anternatif olarak düzenlenecek bir su forumuna daha ev sahipliği yapacak! Ayrıca Uluslararası Su Mahkemesi de İstanbul’da kurulacak.



20 bin konuk bekleniyor



16-22 Mart tarihleri arasında yapılacak ‘5. Dünya Su Forumu’na sayılı gün kala hazırlıklar sürüyor. 5. Dünya Su Forumu, katılım açısından 1996’daki HABİTAT’tan sonraki en büyük uluslararası toplantı. Yaklaşık 20 bin konuğun katılacağı tahmin edilen forum için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzasıyla 25 devlet ve hükümet başkanına davetiye gönderildi. Forum sırasında, Türkiye-Suriye-Irak arasındaki su konusunun entegre su yönetimi çerçevesinde ele alınması bekleniyor.



Su mutabakatı imzaya açılacak



Yerel idareler ve su ilişkisi konusunda da tarihi bir buluşmaya sahne olacak forumda, ‘İstanbul Su Mutabakatı’ da imzaya açılacak. Lyon, Marsilya, Paris, Rotterdam, Strasbourg, Stuttgart, Viyana, Zaragoza, Brisbane ve İstanbul,mutabakatı imzalamayı kabul eden ilk şehirler arasında yer alıyor.



Türkiye üçüncü ülke



Dünya Su Konseyi, 1996 yılında Marsilya’da kuruldu. Bugün konseyin 65 ülkeden 340 üyesi bulunuyor. Konseyde Türkiye, 41 üyeyle, Japonya ve Fransa ’dan sonra en çok üyesi bulunan üçüncü ülke. Dünya Su Konseyi üyelerinin yüzde 13’ü, Türkiye’deki kurumlardan oluşuyor. Su konusunda en kapsamlı uluslararası etkinlik olan Dünya Su Forumları ise üç yılda bir düzenleniyor.



Su Mahkemesi kuruluyor



Dünya Su Forumu sürerken, 20-22 Mart arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde de ‘Alternatif Su Forumu’ düzenleyecek. Alternatif forumcular, sivil toplum örgütlerinin ‘Dünya Su Forumu’ndan dışlandığını, buna karşı yurttaş hareketi başlatılması gerektiğini savunuyor. İstanbul ayrıca Uluslararası Su Mahkemesi’ne de ağırlayacak. Daha önce Amerika, Meksika, Hollanda ve Brezilya’da kurulan mahkeme, 10-14 Mart’ta İstanbul’da toplanacak. Mahkemede Hasankeyf ve Munzur’da kurulmak istenen barajlar, Meksika ve Brezilya ile ilgili davalar görülecek.



Mahkeme heyetioyuncu Pelin Batu, Helsinki Yurttaşlar Derneği’den Emel Kurma, TESEV Demokratikleşme Yöneticisi Dilek Kurban, Meksikalı Ekonomist Prof. Dr. David Barkin, Brezilyalı Federal Savcı Prof. Dr. Alexandre Camanho Deassis’den oluşuyor. Latin Amerika Su Mahkemesi’nden Javier Bogantes “Biz bu mücadeleyi vermeseydik, şirketler Latin Amerika’daki su kaynaklarının yüzde 36’sına hakim olacaklardı” diyor.

