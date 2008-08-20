İstanbul susuz kalacak!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Melen çayı ishale hattı regülatör göl alanında aşırı sıcakları dolayısıyla su seviyesi düşünce, İstanbul'a su pompalanması durduruldu.

Ayrıca çayı besleyen derelerde neredeyse kurumak üzere.

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava akarsuları da olumsuz etkiliyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen çayı ve onu besleyen derelerde, su seviyesi aşırı sıcaklar nedeniyle azaldı.



Sakarya'nın Kocaali ilçesi Ortaköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak Melen Çayı İshale hattının başlangıcı olan regülatör göl alanında su seviyesi düştü. Kuraklık periyoduna girildiğinden dolayı ishale hattına su basan 5 pompa kademeli olarak durduruldu. Bu nedenle İstanbul'a bir haftadır su verilmiyor. Suyun az olması ve su pompalanmasının durdurulmasından dolayı regülatör göl alanındaki tesislerin inşaatının eksik bölümleri tamamlanıyor. Çalışmaların 2-3 içinde tamamlanmasından sonra pompaların yeniden açılarak İstanbul'a su verilmeye başlanacağı ifade edildi. Ayrıca regülatör göl alanın kıyısında sarı renkteki kirlilik dikkat çekti. Suyun çekmesi nedeniyle ortaya çıkan adacıklara leyleklerin konması güzel bir görüntü oluşturdu. Öte yandan, Melen çayını besleyen Ortaköy beldesindeki dereler de kuraklık nedeniyle tamamen kurumak üzere. Çöplerin de bulunduğu derelerin yatağına giren çocuklar, burada oyun oynuyor. Derelerin yazın kuruduğunu ifade eden Cemal Çetin isimli vatandaş, "Köyümüzden geçen dereler, aşırı sıcaktan dolayı kurudu. Kışın ve bahar aylarında bu dereler taşarak çevreye zarar veriyor. Derelere set yapılması, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur" dedi.



