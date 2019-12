İstanbul Streetwaves Festivali'ne hazır

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2008 Avrupa Kültür Başkenti Liverpool'un önderliğinde yürütülen Streetwaves Festivali'ne katılıyor.İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2008 Avrupa Kültür Başkenti Liverpool'un önderliğinde yürütülen Streetwaves Festivali'ne katılıyor.Yapılan açıklamada, iki ülkeden genç müzisyenlerin buluşacağı projede, Türkiye'yi Galatasaray Lisesi öğrencilerinden oluşan "Karavan" grubunun temsil edeceği bildirildi.Açıklamada, "2010'a Gider İken Her Telden" adıyla Ağustos ayında düzenlenecek Yaz Konserleri ile İstanbul'un dört bir yanında festival havası estirmeyi hedefleyen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın, yaz konserleri kapsamında gerçekleştireceği "2010'a Gider İken Her Telden Gençlik: Streetwaves" adlı mini festival ile "İstanbullu gençleri coşkulu bir sokak konserine" davet ettiği belirtildi.Kültürlerarası diyaloğa katkıda bulmayı amaçlayan Streetwaves Festivali'nin Liverpool, İstanbul, Marsilya, Gdansk ve Bremen'de, 14-25 yaş arasındaki gençlerden oluşan müzik gruplarını buluşturduğu ifade edilen açıklamada, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Müzik ve Opera Yönetmenliği tarafından çalışmaları yürütülen festivalin İstanbul ayağına Türkiye'den Galatasaray Lisesi öğrencilerinden oluşan "Karavan" grubunun katılacağı kaydedildi.

Halka açık sokak konseri

Halka açık ücretsiz bir etkinlik olarak gerçekleştirilecek müzik festivali, 15 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de Caddebostan sahilinde yapılacak.

Festival kapsamında Karavan grubunun yanı sıra İngiliz Gruplar The New Haze, Apsen Grove, Beaker Folk of the Bronze Age de sahne alacak.

Festivalin kapanış konserleri ise saat 21.00'de Sakin grubu, saat 22.15'te ise Mor ve Ötesi grubu tarafından gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Nuri Çolakoğlu, diğer Avrupa Kültür Başkentleri ile iş birliği içinde olmayı önemsediklerini belirterek, bu tür uluslararası projelerin giderek çoğalacağını bildirdi.



Festivalin Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen gençlerin kendi kültürlerini, müzik yoluyla birbirleriyle paylaşabilecekleri güzel bir fırsat olarak nitelendiren Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak gençlerimizi, bu tür uluslararası etkinliklerde yer almaları ve dünyaya açılmaları için her zaman destekleyeceğiz. 2010 yılında Streetwaves Festivali gibi pek çok renkli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak İstanbul'u, gençlerimizin de desteği ve katılımıyla kültür sanatın buluşma noktası olarak konumlandıracağımıza inanıyoruz."