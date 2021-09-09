İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Türkiye'de her gün ortalama bir kadın, şiddet mağduru olarak can veriyor

Kadına yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan ve 1 Temmuz’da çıkılan uluslararası İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iktidarı yazılarında sık sık eleştiren Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, “Çağdaş, modern, laik, batıcı Türkiye’de. Her gün ortalama bir kadın, şiddet mağduru olarak can veriyor” dedi.

Dünya ile birlikte Türkiye de, Afganistan’da Taliban’ın kadınlara bakış açısını tartışıldığını belirten Karahasanoğlu, Türk televizyonlarında Taliban’ın öcü gibi gösterildiğini ifade etti.

Televizyonda Afganistan’daki kadınların durumunu tartışanlara “Be hokkabazlar” diyen Karahasanolu, “Ölüyoruz.. Ölüyoruz.. Her gün bir kadın cinayeti.. Her gün tekrar ölüyoruz.” diyenler.

Çağdaş, modern, laik, batıcı Türkiye’de.

Her gün ortalama bir kadın, şiddet mağduru olarak can veriyor..

Kalkmışız, Afganistan’daki kadınların, bakanlar kurulunda temsil edilip edilmeyeceğini tartışıyoruz” dedi.

Laikliği dayatanların bugün öldürülen her bir kadından sorumlu olduğunu iddia eden Karahasanoğlu, “‘Türk kadınını çağdaşlaştırdık’ diye övündüklerini unutup, o kadınlara yönelik cinayetlerden, dindarları sorumlu tutup.

Şimdi hedef büyütmüşler.

Gözlerini, Afganistan’a dikmişler.

Türk kadınını sanki kurtarmışlar da.

Sıra Afgan kadınına gelmiş” diye yazdı.

Özbekistan’da başörtüsü yasağının kaldırıldığını yazan Karahasanğolu, şöyle devam etti:

“Sen CNN.

Sen Habertürk.

Sen NTV.

Sen Fatih Altaylı.

Sen A. Hakan.

Sen, Nagehan Alçı.

Sen M. Akif Ersoy.

Sen. Sen. Sen.

Hepiniz.

Derdiniz, gerçekten kadın hakları olsa idi.

Taliban’ın 3. gününde Afganistan’dan canlı yayınlar eşliğinde, Taliban’ı ve onun üzerinden de Müslümanları tahkir etmeye kalkana kadar.

Özbekistan’a gidip, başörtü yasağının vicdansız yüzünü bizlere gösterip, ‘Bu zulüm nedir’ derdiniz”

Karahasanoğlu, yazılarında 1 Temmuz'da yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğunu dile getirmişti.

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İstanbul Sözleşmesi'nin amacı nedir?

Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dahil kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek;

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geliştirmek;

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik etmek;

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamaktır.