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İstanbul Sözleşmesi'nin ele alınması beklenen AKP MYK ertelendi iddiası

03 Ağustos 2020 17:14

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ele alınacağı belirtilen ve bu hafta içinde yapılması beklenen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ertelendiği iddia edildi.

İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğinin bu hafta içinde yapılması planlanan AKP MYK’sinde gündeme alınması beklenirken ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilgiye göre AKP MYK toplantısının ertelendiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu hafta programının Ankara’da olmadığı için AKP MYK ile aynı gün yapılacak il başkanları toplantısının da 13 Ağustos’a ertelendiği duyuruldu. AKP MYK toplantısı için ise net tarih verilmedi.

Kadın örgütleri ise 5-6 Ağustos tarihlerinde İstanbul Sözleşmesi'nin hedef alınmasına karşı Türkiye'nin birçok kentinde alanlara çıkacak.

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