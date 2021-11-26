İstanbul Sözleşmesi için yapılan eylemde gözaltına alınan 33 kadının yargılandığı dava, 23 Mart’a ertelendi

Ankara Kadın Platformu tarafından Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alınan 33 kadının yargılandığı dava, 23 Mart’a ertelendi. Mahkeme, Ankara Emniyeti’nin elinde olan eylem görüntülerinin incelenmesine karar verdi. Duruşmaya katılamayan sanıklara ek süre verildi.

Ankara Kadın Platformu'nun 12 Ağustos’ta düzenlediği eylemde gözaltına alınan 33 kadının yargılandığı davanın ikinci duruşması, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. 33 kadının, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 1 yıl 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın avukatlarından Hülya Yıldırım, duruşma salonunda bulunan polislerin dışarı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, talebi önce reddetti. Avukatların ısrarı üzerine salondaki polisler dışarı çıkarıldı.

Mahkeme, 19 avukatın savunma yaptığı duruşmaya katılamayan sanıklar için ek süre verdi. Mahkeme ayrıca, Ankara Emniyeti'nin elinde olan eylem görüntülerini içeren CD’lerin kronolojik bir şekilde incelenmesi için bilirkişi atanmasına hükmetti. (ANKA)