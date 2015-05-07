İstanbul Şişli'de banka soygunu

İstanbul Şişli'de bir banka şubesine gelen silahlı kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bankadan 229 bin TL ile bir miktar döviz aldı. Taksi ile kaçmaya çalışan soyguncu, polis tarafından yakalandı.

Şişli'deki Sıracevizler Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde, saat 14.00'te gerçekleşen olayda, silahlı bir şekilde bankaya gelen Osman A., güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Daha sonrasında silahını veznedeki görevliye doğrultan Osman A., yanında getirdiği çantaya doldurduğu 229 bin TL ve bir miktar dövizle birlikte koşarak bankadan ayrıldı. Silahını boş bir araziye atan soyguncu, taksiye binerek uzaklaştı.

Olayın polise bildirilmesi ile soyguncunun muhtemel kaçış noktaları polis tarafından tutuldu. Plakası belirlenen taksi ekiplere anons geçilerek soyguncunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Dolapdere trafik ışıklarında fark edilen taksi, yunus ekipleri tarafından durdurularak yakalandı. Yakalanan soyguncu gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Banka personeli iki kişi polis tarafından ifadesi alınmak ve yüzleştirme yapılması için Feriköy Polis Merkezine götürüldü. Soygunun gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri bankada incelemelerine devam ediyor.