İSTANBUL-SİNGAPUR HATTININ ÇOCUK MENÜSÜNÜ ONLAR SEÇTİ

Haber-Kamera Enver ALAS,İSTANBUL,(DHA)

Singapur Havayolları, \'7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü\'nü özel bir etkinlikle kutladı. Singapur Havayolları Türkiye ve SosyalBen Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikle daha önce hiç uçağa binmemiş 30 çocuk, Singapur Havayolları\'nın önümüzdeki dönemde servis edilecek olan çocuk menüsünü belirledi. Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında gerçekleşen programa, Fuat Soylu Ortaokulu öğrencileri özel olarak seçildi. Kendilerine ait biniş kartlarını alan çocuklar, önce uçuş simulasyon alanına geçti ve burada havacılık sektörü hakkında bilgilendirildi. Menü kartları için her bir çocuğun daha önceden \'uçuş hayallerini\' çizdikleri resimler kullanılarak, onlara sürpriz yapıldı. Sunulan birbirinden lezzetli yemekleri deneyen çocukların en yüksek puanı verdiği menü ise bundan sonra Singapur Havayolları\'nın İstanbul-Singapur rotasındaki çocuk yolculara ikram edilecek.



Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Seah, Bu yılki Uluslararası Sivil Havacılık Günü\'nü, havayolu operasyonlarının bir bölümünü deneyimlemek üzere 30 özel davetliyle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukların gelişiminde önemli rol oynayan SosyalBen Vakfı ile bu projede işbirliği yapan Singapur Havayolları, topluma katkı sağlamak ve gelecek nesillerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için ilham vermeyi ümit ediyorum diye konuştu.

30 ÇOCUKLA ÖZEL BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTIK

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise SosyalBen Vakfı olarak, 5 senedir tüm dünya çocuklarının yeteneklerini ve sosyal benliklerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar sayısız katma değer sağlayan aktivite gerçekleştirdik. Bugün Singapur Havayolları desteğiyle gönüllü SosyalBen\'ler ve 30 çocukla çok özel bir etkinliğe imza attık. Daha önce havacılık konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan çocuklarla havacılık sektörünü tanıdık, onların yeteneklerini ve hayal güçlerini kullanarak çok keyifli ve anlamlı bir gün geçirdik ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda çocuk jürilere katılım sertifikaları ve teşekkür hediyeleri sunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Etkinliğe katılan öğrenciler

-Öğrencilere biniş kartlarının verilmesi

-Jüri üyesi olan öğrencilerin menüyü test etmesi

-Ece Çiftçi ile röp

-Mark Seah ile röp

-Çocukların açıklamaları

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar