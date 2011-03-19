-''İSTANBUL SHOPPING FEST'' BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğinde Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği ile Birleşmiş Markalar Derneği tarafından düzenlenen ''İstanbul Shopping Fest'' başladı. İstinyePark AVM'de DJ performansıyla başlayan etkinlikte, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Erkesim, İstanbul Alışveriş Festivali Organizasyon Ticaret A.Ş (İSF) Yürütme Kurulu Eş Başkanı Yılmaz Yılmaz ve İSF İcra Kurulu Üyesi Füsun Çevikbaş'ın gongu çalmasıyla indirim günlerinin startı verildi. İstanbulluların 26 Nisan'a kadar 40 gün 40 gece alışveriş ve eğlence imkanı bulacağı proje süresince AVM'ler gece saat 23.00'e kadar açık kalacak. Açılış ve kapanış gecelerinin yanı sıra her cumartesi Anadolu ve Avrupa yakasından 2 AVM gece saat 02.00'ye kadar, 9 Nisan'da ise tüm AVM'ler ve caddeler saat 24.00'e kadar açık olacak. Yüzlerce yerli ve yabancı markanın yanı sıra Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi geleneksel alışveriş noktalarında da tüm yeni sezon ürünlerinde yüzde 30'lara varan indirimler ve kampanyaların gerçekleştirileceği festival kapsamında sokak şenlikleri, konserler, gösteriler, çocuklara özel oyunlar ve oyuncaklar, müzik etkinlikleri, partiler, yarışmalar, moda gösterileri, defileler ve çekilişler yapılacak. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olacağı bildirilen festivalin gıda ve konaklama dışında 3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturması bekleniyor. Etkinliğe mankenler Özge Ulusoy, Ece Sükan, Demet Şener ve Tuğba Özay da katıldı.