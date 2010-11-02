İstanbul semalarındaki jetler vatandaşı korkuttu!

T24

Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan ve 113. Filo’ya ait üç RF-4E tipi keşif uçağı Karadeniz üzerinden Zekeriyaköy-Maslak-Taksim hattını izleyerek Kadıköy üzerine geldi.Kısa bir süre Kadıköy üzerinde uçan RF-4’ler, burunlarında taşıdıkları özel kameralarla fotoğraf çekimi yaptı. Jetler daha sonra Eskişehir’e geri döndü. Fotoğraf çekimi nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki Hava Trafik Kontrol Merkezi’ne haber verildiği ve uçuşun planlı olduğu öğrenildi. Uçuş sırasında bölgede uçan sivil bir helikopter olduğu görülürken, bu helikopterin planlı olarak İstanbul Levent-Bursa arasında uçtuğu belirtildi.