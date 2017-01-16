İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan çocuk oyunları turnesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından gerçekleştirilecek turnede; Karagözün Uykusu, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Elma Kurdu Kırtık, Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı çocuk oyunları seyircisiyle buluşacak.

Ağrı Valiliği’nin onayı ve Ağrı Atatürk Anaokulu’nun davetiyle gerçekleştirilen, minikleri sürpriz hediyelerin beklediği turnede, oyunlar 17, 18, 19, 20 Ocak 2017 tarihlerinde Ağrı Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Karagöz'ün Uykusu ( 3+ yaş)

"Hoooor piiiş, hoooor piiiş. Yok olmadı. Hiiiiir poorrr, hiiiiir pooorrr. Yine olmadı... Uyuyamıyorum " diyor Karagöz. Karagöz'ün uykusu kaçmış. Nerde bu uyku, kimde? Karagöz'e uyuması için yardımcı olmaya hazır mısınız? Özgür Atkın’ın yazıp Can Alibeyoğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Lale Kabul rol alıyor.

Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.

Bir Gün Ayakkabımın Teki (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor.

Karagöz Çiftlik Bekçisi (3+ Yaş)





Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor.