İstanbul Sanayi Odası'na göre BBC'nin çocuk işçi haberi Türkiye'nin imajını hedef almış!

İstanbul Sanayi Odası (İSO), BBC'nin "Çocuk mülteciler Türkiye'de tekstil atölyelerinde çalıştırılıyor" haberlerinin asılsız olduğunu, “3 milyon Suriyeli'ye kucak açan Türkiye'nin imajının bu tür haberlerle hedef alındığını” savundu.

İSO, geçen hafta BBC'de yayımlanan "Çocuk mülteciler Türkiye'de tekstil atölyelerinde çalıştırılıyor" haberi üzerine tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektörlerini temsil eden komitelerini ve 16 sivil toplum kuruluşunu (STK) bir araya getirdi.

İSO'da gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, “BBC'de yayımlanan ve gerçeklerle bağdaşmayan haberdeki ağır suçlamaları sektör ve firmaların hiçbir şekilde hak etmediği” savunuldu.

İddiaların aksine, Türk tekstil ve hazır giyim sanayisinin rakiplerine göre birçok açıdan çok daha uygun şartlara ve etik değerlere bağlı bir çalışma ortamına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, "Türk tekstil ve hazır giyim sanayicileri olarak bu koşulları da yeterli bulmadığımızı, insana yakışır iş standartlarına sahip olma adına kesintisiz iyileştirmeye inandığımızı ve koşulsuz temiz üretimi esas aldığımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Böyle bir anlayışa sahip olan biz sanayicilerin sadece Suriyeli mülteci çocuklar değil, hiçbir çocuğun çalıştırılmasından yana olmayacağı aşikardır. Bu konuda hep duyarlı olduk, olmaya da devam edeceğiz." denildi.

"AB mevzuatına uygun üretim yaptığımız bilinen bir gerçek"

Türk sanayici ve ihracatçılarının global arenada her dönemden daha büyük ve zorlu bir rekabet savaşı verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir dönemde böylesi bir haberin tedarikçiler ve asıl önemlisi tüketiciler üzerinde bırakacağı olumsuz etki açıktır. Kaldı ki, kayıtlı çalışan, yıllardır en büyük ihracatını Avrupa'ya yapan biz sanayicilerin AB mevzuatına uygun olarak üretim yaptığı, Avrupalı müşterilerimizin de zaman zaman bu üretim sürecini baştan sona gözden geçirdiği bilinen bir gerçektir. Öyle ki, ülkemizin ihracat yelpazesinde tekstil ürünlerinin otomotivden sonra büyük bir paya sahip olması, yaptığımız işin her açıdan kaliteli ve etik kurallara uygun olduğunu ortaya koymaktadır.”

"Hedef Türkiye'nin imajının olumsuz etkilenmesi"

İçinde bazı Suriyeli üreticilerin de olduğu merdiven altı işletmeler ve bunların üretiminin, kayıtlı çalışmaya her zaman önem veren sanayiciler için de ağır bir haksız rekabet unsuru olduğu ifade edilen açıklamada, bu tür işletmelerin ciddi bir denetime tabi tutulması gerektiği, kayıtlı çalışan sanayicilerin merdiven altı üretime ve kayıt dışılığa karşı her düzeyde mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.

"Birçok maksat ve ön yargıya dayalı bu tür asılsız haberlerle tüm sektörün töhmet altında bırakılmasının ve Türkiye'nin imajının olumsuz etkilenmesinin büyük bir haksızlık olduğunun" ileri sürüldüğü açıklamada, "BBC habercilik etiği açısından duyarlı davranmaya" davet edildi.