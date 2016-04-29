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İstanbul Samatya’da şüpheli paket alarmı!

Fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

29 Nisan 2016 16:41

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki sahipsiz valiz, uzman ekiplerin fünye patlamasından sonra incelendi. Söz konusu valizden kıyafetler çıktı.

Öğlen saatlerinde hastanenin acil girişindeki siyah renkli sahipsiz valiz görenler durumu güvenlik birimlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastanenin acil kısmını araç geçişine kapattı. Yayalar polis tarafından güvenlik çemberinden uzaklaştırıldı.

Olay yerine gelen uzman ekip, çevredekileri valizin kontrollü bir patlama sonrasında inceleneceğini duyurdu. Ardından valize yerleştirilen fünye patlatıldı. Sahipsiz olması nedeniyle şüpheli bulunan valizden erkek kıyafetleri çıktı. İncelemenin ardından hastanedeki giriş çıkışlar normale döndü.

 

 

 

 

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