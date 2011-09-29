-İstanbul, raketin kadın yıldızlarını bekliyor İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 25-30 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek, kadın tenisinin en prestijli turnuvası WTA Championships'e (Sezon Sonu Şampiyonası) az bir süre kaldığını belirterek, ''Çok heyecanlıyız. Çok iyi bir organizasyon yapacağız'' dedi. Ayda Uluç, dünya sıralamasındaki ilk 8 kadın tenisçinin katılacağı turnuvanın çok zevkli maçlara sahne olacağını kaydederek, ''Sezon sonu turnuvası ve en iyi oyuncular geliyor. Bayan bir başkan olarak, bayan turnuvası olması daha da güzel oldu'' diye konuştu. Ayda Uluç, şampiyonanın biletlerine çok büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, ''Tahminimden fazla ilgi oldu. Bütün tribünleri satışa açtık. Şu anda 6 gün için yaklaşık 23 bin bilet satıldı, az sayıda bilet kaldı. Demek ki Türkiye'de tenis potansiyeli var. Ayrıca bu turnuvaya 'Halkın tenis turnuvası' adını verdik ve biletleri ucuz tuttuk. Biletler 10, 20 ve 40 liradan satıldı. Önlerde az sayıda 40 liradan satılan biletler, anında bitti. Şu an diğer yerlerde de çok az bilet kaldı. Tenisseverler acele etsin. İlgiyi bekliyorduk, ama bu kadar sürede bu kadar bilet satacağımızı düşünmüyorduk.'' Şampiyonanın, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na aday olan İstanbul'un tanıtımı açısından da çok önemli olduğunu dile getiren federasyon başkanı Uluç, buraya gelen yıldızların, dünya medyasında çok konuşulan oyuncular olduğuna dikkati çekti. Ayda Uluç, şampiyonanın olimpiyatlara aday Türkiye için çok önemli bir organizasyon olduğunu kaydederek ''Buraya gelecek yıldız oyuncuların dünya medyasına verecekleri pozitif mesajlar, 2020 olimpiyatlarına aday İstanbul için çok iyi olacak. Bu oyuncular dünya medyasında çok yer alan oyuncular. Onların Türkiye'den İstanbul'dan bahsetmesi, İstanbul'un adaylığına çok pozitif katkı yapacaktır'' şeklinde konuştu.