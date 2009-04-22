İstanbul polisinin kaskı 1 Mayıs'ta yine numarasız

Toplumsal olaylarda ölçüsüz güç kullanan personelin tespiti için çevik kuvvet polisinin kaskına numara verilmesi tamamlanan 54 ilde olumlu sonuçlar alındı. Ancak olayların en yoğun yaşandığı illerin başında gelen İstanbul’da ise polisin kaskında bu 1 Mayıs’ta numara olmayacak.



Geçen yıl 1 Mayıs kutlamalarında polisin sert müdahalesi sonucu çok sayıda gösterici yaralanırken, bir lokantada yemek yiyen Masis Kürkçügil de polis tarafından tokatlanmış, ancak bu polis soruşturmaya rağmen tespit edilememişti. Yaşananların ardından Hürriyet, başta Almanya’da olmak üzere bir çok ülkede uygulanan kaskta numarayı gündeme getirmişti.



Emniyet Genel Müdürlüğü bu uyarıyı dikkate alarak yaklaşık 16 bin 500 çevik kuvvet personelinin kaskına numara yazılmasını kararlaştırmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs’a kadar bütün illerde uygulamaya geçilmesini planlamıştı. 54 ilde hedefe ulaşılırken bazı illerde yaşanan sorun nedeniyle kaskta numara uygulamasının tamamlanması uzadı.



Olayların yoğun olarak yaşandığı, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Van, Hakkári, İzmir, Adana ve Mersin başta olmak üzere 27 ildeki gecikmenin "güvenlik sıkıntısı doğacağı" itirazından kaynaklandığı öğrenildi. Bu illerde personel sicil bilgilerinin kasktaki numaralar aracılığı ile terör örgütlerinin eline geçebileceği görüşünü genel müdürlüğe ileten il emniyet müdürlükleri bu sorunun aşılması için ne gibi önlemler alınabileceği konusunda görüş istedi.



‘Kimse karara direnemez’



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ise "Kimse bu karara direnemez. 2009 yılı sonuna kadar çevik kuvvette görevli tüm personelin kaskında numara olacak" diye konuştu.

