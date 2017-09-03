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İstanbul polisinden çocuk yuvalarına bayram ziyareti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Polis ekipleri, İstanbul'da bulunan çocuk yuvalarına bayram ziyareti düzenledi

03 Eylül 2017 19:22

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Polis ekipleri, İstanbul\'da bulunan çocuk yuvalarına bayram ziyareti düzenledi. Ekipler, yuvalarda kalan 225 çocuğa hediyeler vererek bayramlarını kutladı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul\'da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvalarını ziyaret etti. Polisler, yuvalarda bulunan 225 çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı. Motosikletli polisler çocukları motosikletlerine bindirerek tur attırdı ve çocuklara kısa bir gösteri yaptı. Polis ekiplerinin yuvalara yaptığı ziyaretler polis kameraları tarafından görüntülendi. 

 

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