Formula 1 pisti eski bankacının

Formula 1 pisti işletme hakkı ihalesini kazanan İstanbul MC Yarış Sporları A.Ş’nin eski bankacı Sinan Akiman’a ait olduğu ortaya çıktı. İstanbul Park Yarış Kompleksi'nin (İstanbul Formula 1 Pisti) işletme hakkına ilişkin ihaleyi 9.1 milyon lira bedelle İstanbul MC Yarış Sporları LTD Şirketi kazandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Park Yarış Kompleksi'nin (İstanbul Formula 1 Pisti) işletme hakkına ilişkin ihale sonrası İTO Eminönü Merkez Bina'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ihaleye Eylül Tarım Oto Kiralama LTD. Şirketi, İstanbul MC Yarış Sporları LTD Şirketi, Özyacızı İnşaat Elektrik LTD. Şirketi, CNR Uluslararası Fuarcılık AŞ ve Ayhanlar Hazır Beton İnşaat AŞ'nin katıldığını söyledi.

Yalçıntaş, teklif veren 5 firmanın açık artırmaya katıldığını ve ihaleyi açık artırma sonucunda 9,1 milyon liraya İstanbul MC Yarış Sporları LTD Şirketi'nin kazandığını bildirdi.

İstanbul MC Yarış Sporları LTD Şirketi temsilcisi Adem Moğol, ihalenin zorlu ve çekişmeli geçtiğini belirterek, “İstanbul Parkı, Ortadoğu'nun en büyük spor kompleksi haline getireceğiz. Motor yarışları konusunda üstümüze düşeni en iyi şekilde yerine getireceğiz. Geniş konseptte bir yatırım düşünüyoruz, bir tek yarış yapma düşüncesinde değiliz. Avrupa'da çok büyük bir grubuz. İhale 17 tur döndü, bizi epey terlettiler. İnşallah hepimiz için hayırlı olur” diye konuştu.