İstanbul Otogarı’nda öldürülen gencin kayınpederi: Damadım baldızını kaçırdı

İstanbul Esenler Otogarı’nda dün Mardin’den gelen otobüste iner inmez bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen 25 yaşındaki Hamdullah Ayaydın’ın yanında bulunan ve yaralanan baldızı 19 yaşındaki C.İ.’nin ailesi şoke olduklarını söyledi. Kayınpeder Sabri İ., damadı Hamdullah Ayaydın’ın evine gelerek kızı C.İ.’yi ablasına yardımcı olması bahanesiyle Kızıltepe’ye götürdüğünü ve sonra da kaçırdığını söyledi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde TIR şoförü 25 yaşındaki Hamdullah Ayaydın, 2 yıl önce yine Mardin’in Mazıdağı İlçesi Kocakent Köyü’nde M.İ. ile evlendi. Bu evliliklerinden 1 yaşında bir kızı olan Hamdullah Ayaydın, geçen Cuma akşamı çocuğunu da yanına alarak Kocakent Köyü’ndeki kayınpederi Sabri İ.’nin evini ziyaret etti. Evde gece geç saatlere kadar oturan Hamdullah Ayaydın, daha sonra Kızıltepe’deki evine dönerken araç kullanacağını; çocuğu ile ilgilenmesi, hem de eşine yardımcı olması için baldızı 19 yaşındaki C.’nin de kendisi ile Kızıltepe’ye gelmesini istedi.

Kayınpederinin izin vermesi ile Kızıltepe’ye dönen Hamdullah Ayaydın, evinin önünde 1 yaşındaki kızını eşine bırakarak baldızı C.İ. ile başka bir yere gitti. Sabah saatlerinde Mazıdağı’ndaki ailesiyle telefonla konuşan Hamdullah Ayaydın’ın eşi M.A, kız kardeşinin de gece Kızıltepe’ye getirildiğini öğrenince hemen kocasını aradı.

Hamdullah Ayaydın eşini dövmüş

Görgü tanıklarının iddisına göre eşi ile telefonla tartışan M.A., eve gelen Hamdullah Ayaydın tarafından dövüldü. Kız kardeşini hemen eve göndermesi isteyen M.A.’nın girişimleri sonuç vermeyince, Hamdullah Ayaydın baldızını alarak kaçmaya çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen eşi M.A.’yı hastanelik eden Hamdullah Ayaydın, Kızıltepe’den önce Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ne buradan da otobüsle İstanbul’a gitti.

Olayı duyan ailelerin ise İstanbul’daki yakınlarını arayarak durumu bildirirken, Esenler’de otobüsten inen Hamdullah Ayaydın ve baldızının bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Kardeşi C.İ.’yi kaçıran eşinin dövmesi sonucu yaralanan M.A’nın ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedaviden sonra taburcu edildiği belirtildi.

‘Kızımı kandırıp kaçırmış’

Hamdullah Ayaydın’ın kayınpederi Sabri İ., damadının kızını kaçırdığını bu nedenle bunu engellemeye çalışan kızını döverek hastanelik ettiğini söyledi.

Sabri İ., damadının Cuma gecesi torunu ile evlerine geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Evde gece geç saatlere kadar oturup sohbet ettik. Daha sonra Kızıltepe’ye döneceği için araç kullanırken torunum ile ilgilenmesi ve Kızıltepe’de ablasına yardım etmesi için baldızı C.İ.’nin de kendisi ile gelmesini istedi. Biz de bir sorun görmediğimiz için kabul ettik. Ancak sonra öğrendik ki küçük kızımı eve götürmemiş ve başka yere götürmüş. Kızımı kandırarak ona sahip olmuş ve kaçırmış. Bunu engellemeye çalışan eşini ise darp ederek yaralamış. Biz de olayı duyar duymaz kızımın kaçırıldığı konusunda gidip Jandarma'ya şikayette bulunduk."

Medyada konu ile ilgili yer alan ve bütün bölge insanını rencide eden haberlerin yer almasını doğru olmadığını ifade eden Sabri İ., şöyle devam etti:

"Ben kızımın kandırılarak ve kaçırıldığını biliyorum. Ama gazete ve televizyonlarda çıkan ve birbirlerine aşık oldukları yönündeki haberleri bilmiyorum. Kimin saldırıyı gerçekleştirdiğini de bilmiyorum. Ben kızımın ifadesini vermesini bekliyorum. Bakalım olay nasıl olmuş, kendisi anlatacaktır."





Taziye kurmayacakmış





Baldızı C.İ. ile birlikte İstanbul’a kaçarken Esenler Otogarı’nda uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Hamdullah Ayaydın’n Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki ailesinin, bu olaydan sonra cenazeyi Kızıltepe’ye istemediklerini ve taziye kabul etmeyeceklerini yakınlarına söyledikleri belirtildi. Ayaydın ailesinin, medyaya konuşmak istemedikleri ve baldızını kaçırdığı gerekçesiyle öldürülen Hamdullah’ın cenazesinin dayılarının bulunduğu Diyarbakır’da defnedilebileceği kaydedildi.