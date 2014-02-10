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İstanbul Organize Suçlar'da 75 polise görev değişikliği

17 Aralık'tan sonra 150 polisi başka birimlere atanan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde bugün de 75 polisin görev yeri değiştirildi

10 Şubat 2014 20:30

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan 75 polisin görev yerleri değiştirildi.
Görev yeri değişen polislerin çoğunun Ergenekon Büro Amirliği ve Teknik Takip Büro Amirliği'nde çalışan personel olduğu öğrenildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilişkisi kesilen polisler İstanbul'daki çeşitli ilçelerde görevlendirildi.
Yaklaşık 400 polisin görev yaptığı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından 150 polisin yeri değiştirilmişti.
Bugünkü operasyonun ardından, Organize Suçlardaki polislerin yarısından fazlasının görev yeri değiştirilmiş oldu. 

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