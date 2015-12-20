Okmeydanı'nda eylem yapan bir grup bir marketi ve iki otobüsü ateşe verdi

Okmeydanı'nda Fatih Sultan Caddesi üzerinde gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, çevredeki 2 belediye otobüsü, bir araç ve bir marketi molotof kokteylleri atarak ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre belediye otobüslerinden biri yanarak hurda yığını haline gelirken, market de yangın sonucu harebeye döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gösteri yapmak isteyen yüzleri maskeli bir grup, yoldan geçen 34 GZ 4308 plakalı İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait belediye otobüsünü durdurdu. Grup, yolcuları indirdikten sonra belediye otobüsüne molotof kokteylleri attı.

Grup daha sonra, yine cadde üzerinde bulunan bir marketin müşterilerini dışarıya çıkararak işyerini de ateşe verdi. Saldırganlar, bu sırada yoldan geçmekte olan 34 MUT 94 plakalı Özel Halk Otobüsü'nü de durdurarak, içindeki yolcuları indirdikten sonra araca molotof kokteyli attı. Şans eseri Özel Halk Otobüsü'nde sadece şoför mahallinde küçük çaplı yanma meydana geldi. Olay sırasında, cadde üzerinde park halindeki 34 JN 8555 plakalı hafif ticari araca da molotof kokteyli isabet etti.





