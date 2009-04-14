İstanbul Müzik Festivali başlıyor

Festivalin bütçesi 2 milyon euro



Sponsorlar azaldı

Ödüller

Festivalden seçmeler

Bilet Fiyatları 15 ila 350 lira arasında

Festival programı, Feriye Lokantası'nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner,anadolu Ajansı'ndan alınan bilgiye göre Türkiye'de kültür ve sanat alanında kurumsallaşmanın, uzun soluklu olabilmenin önemli olduğunu ifade ederek, kentlerin kültür ve sanat yaşantılarıyla öne çıktığını, İstanbul'un da son yıllarda dinamik bir kültür ve sanat yaşantısına sahip olduğunu anlattı.Taner, İstanbul Müzik Festivali'nin hem İstanbul'un kültür ve sanat yaşantısına katkıda bulunduğunu, hem de 37 yılda eğitici bir işlev üstlendiğini dile getirerek, festivallerin aynı zamanda bir okul olduğunu, özellikle Türk sanatçılara eğitimleri konusunda önemli destek verdiğini söyledi.Festivallerin, içinde bulundukları kente de ekonomik ve turizm alanında önemli katkıları olduğunu ifade eden Taner, bu tür organizasyonların yerel yönetimlerin ve çeşitli bakanlıkların öncelikleri arasında olmasını ve üst sıralara tırmanabilmesini istediklerini kaydetti.Ekonomik krizin etkilerine değinen Taner, "2009 yılı krizin bizi tam ortasından vurduğu bir sene... Ama yine bu sene İKSV olarak, İstanbul Müzik Festivalini, güçlü bir programla Haziran ayında müzikseverlerle buluşacağız" dedi.Taner, İstanbul Müzik Festivali'nin 2 milyon euroluk bir bütçe ile ortaya çıktığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:"Bütçeyi, yüzde 60 özel sektör sponsorlukları, yüzde 15 bilet geliri, yüzde 10 İtalyan Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü ve British Council gibi yabancı kültür merkezlerinin desteği, yüzde 10 Kültür ve Turizm Bakanlığı, yüzde 5 de Avrupa Kültür Başkenti desteğiyle toparladık. Yerel yönetimlerden maddi bir destek görmüyoruz, ama tanıtım mecralarının kullanımında önemli bir destek alıyoruz."Borusan Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi de festivalin doğru vizyonu ile çok kısa bir sürede dünya sanat gündeminde önemli bir yer edindiğini dile getirerek, müzik ve sanatın, toplumlar arasındaki gerginlikleri azaltarak, aralarında uzlaşma köprüleri kurduğunu söyledi."Global daralma ortamında, sponsorlukların kısıldığı bir dönemde Borusan, sanata verdiği tüm destek ve sponsorluklarını hiç ödün vermeden sürdürmeye devam ediyor" diyen Hamedi, festivalde, İstanbul'un klasik müzikle, dünya sanat çevrelerinin de İstanbul ile buluşacağını kaydetti.İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak da festival programı hakkında bilgi verdi. Festival programını oluşturmanın zor olduğunu, sponsorlukların azalmasının önlerini görmelerini zorlaştırdığını dile getiren Oymak, "Ancak yine de 5-30 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere oldukça zengin bir program sunacağız" dedi.Oymak, 500'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'da ağırlayacak festivalde bu yıl, senfoni ve oda orkestraları, vokal konserler, oda müziği, resitaller olmak üzere toplam 18 etkinliğin yer alacağını, etkinliklerin, bu yıl Aya İrini Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Süreyya Operası, Arkeoloji Müzesi ve Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, 5 Haziran cuma akşamı Aya İrini Müzesi'nde şef Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. İstanbul Müzik Festivali'nin sürekli orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konser programı, Stravinsky'nin "Ateş Kuşu Suiti"nden seçmelerden oluşacak. Açılış konseri, Viyana Devlet Balesi'nden iki dansçının gösterileriyle renklenecek.Festivalin 2009 yılı "Onur Ödülü", yurt içi ve dışında opera alanında gerçekleştirdiği üstün nitelikli çalışmalarla hem klasik müziğe hem de Türkiye'nin sanat alanında saygın bir varlık göstermesi için yaptığı katkılardan dolayı opera sanatçısı Ayhan Baran'a verilecek. Ayhan Baran'a ödülü açılış gecesinde takdim edilecek."Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Daniel Barenboim'e sunulacak. Hem şef hem solist olarak yalnızca klasik müzik alanındaki olağanüstü çalışmaları ve başarılarının yanı sıra müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kültürler arası barış için de kullanmayı bilen Daniel Barenboim'e ödülü, 30 Haziranda La Scala Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser öncesinde sunulacak.Kusursuz yorumları, aldıkları sayısız ödül ve olağanüstü sahne performanslarıyla klasik müzik dünyasının rüya üçlüsü olarak adlandırılan Anne-Sophie Mutter, Sir Andre Previn ve Lynn Harrell, 19 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde hayranlarıyla buluşacak. Şef, besteci ve piyanist Previn'in 80. yaşı kutlamaları çerçevesinde gerçekleşecek konser kapsamında üçlü, ilk defa İstanbulseyircisinin karşısına çıkacak. Previn'in son eseri "Piyano Üçlüsü" de Türkiye'de ilk kez konserde seslendirilecek.Festival Galası'nda, tenor Rolando Villazon ilk kez İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Tutku dolu yorumlarıyla opera dünyasının "süper starı" olarak adlandırılan Rolando Villazon konserini, Marco Zambelli yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile verecek.Ünlü soprano Anne Hallenberg ile şef Christophe Rousset yönetimindeki Les Talens Lyriques'in sunacağı "Kraliçeler" konseri, 26 Haziranda Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Konserde ünlü soprano Anne Hallenberg, iki büyük müzik dehasının, doğumunun 350. yılında İngiliz müziğinin babası Purcell ve ölümünün 250. yılında barok müziğin ustası Handel'in eserlerindeki gururlu, gizemli ve aşık "Kraliçeler"i yorumlayacak.Dünya çapında tanınan virtüoz Suna Kan, Türkiye'nin dünya opera sahnelerine kazandırdığı en önemli seslerden Yelda Kodallı, klasik müziğin hızla yükselen genç yıldızları Chloe Hanslip ve Sol Gabetta, yeni kuşak sanatçılar arasında parlayan isimler Han-Na Chang ve Elizabeth Watts, klasiği cazla buluşturarak festivale farklı bir tat katacak olan Jacques Loussier Trio da, bu yılın programında öne çıkan isimler arasında bulunuyor.Festivalin son gecesinde dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim ve İtalya'nın önemli topluluğu La Scala Filarmoni Orkestrası unutulmayacak bir konsere imza atacak. Barenboim'in hem şef, hem solist olarak yer alacağı gecede, La Scala Filarmoni Orkestrası Beethoven ve Berlioz'un yapıtlarını seslendirecek.Festivalde, geçen yıl yapılmaya başlanan "Konsere Doğru" söyleşileri de gerçekleştirilecek.Fiyatları 15 ila 350 lira arasında değişen biletler, 18 Nisanda satışa sunulacak. Müzikseverler biletlerini Biletix aracılığıyla veya İKSV merkezindeki gişeden satın alabilecek. Bu yıl yine sınırlı sayıda öğrenci bileti de satılacak."Lale Kart" sahipleri biletleri yüzde 20-25 oranında indirimli ve öncelikli alabilecek.Sanatseverler, bilet alırken İKSV ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) yeni yetişen gençleri kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan projesi "BitamBiöğrenci" kapsamında, 15 veya 50 liralık katkıyla İstanbul Müzik Festivali ve diğer etkinliklere 3 ila 10 öğrencinin katılmasınısağlayabilecek.Daha deyatlı için İKSV'nin sitesine ulaşabilirsiniz