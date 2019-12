İstanbul Müzik Festivali başlıyor

Dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla 22 etkinliğin yer alacağı festivalin açılış konserinde, viyolonsel sanatçısı Benyamin Sönmez, Claudius Traunfellner'in şefliğindeki Wiener Kammerphilharmonie orkestrasına solist olarak eşlik edecek. Konserde, Çaykovski ve Prokofiev'in eserlerinden bölümler seslendirilecek.



Festival kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü, Venezuelalı piyanist Gabriela Montero, "Klasik Bir Akşam" başlıklı bir konser verecek. Montero'ya şef Claudius Traunfellner yönetimindeki Wiener Kammerphilharmonie'nin eşlik edeceği konserde, müzikseverlere Beethoven, Mozart ve Prokofiev'in eserlerinden oluşan bir repertuvar sunulacak.



Montero, ayrıca 9 Haziranda da "Barok ve Ötesi" isimli konserle Aya İrini Müzesi'nde sahne alacak. Konserin ilk yarısında Liszt ve Busoni'nin Bach yapıtları üzerine düzenlemelerine yer verecek sanatçı, konserin ikinci yarısını ise barok eserler ve seyirciden gelecek istekler üzerine doğaçlamalara ayıracak.



Festival Buluşmaları'nın ilkinde, 10 Haziran Salı günü Topkapı Sarayı Kubbealtı Divan-ı Hümayun'da Laurent Korcia, Michel Portal ve Michael Wendeberg müzikseverlerle bir araya gelecek. Kemanda Korcia, klarnette Portal, piyanoda Wendeberg'in yer alacağı konserde, G. Enescu, B. Bartok, M. Ravel, G. Gershwin, M. Portal, L. Korcia, J. Brahms, F. Poulenc'in eserlerinden parçalar seslendirilecek.



Bulgar Kilisesi'nde ise 12 Haziran Perşembe günü "İki Amerika'nın Ritmi" adlı konserde gitar sanatçısı Oren Fader, flüt sanatçısı Barry Crawford ve soprano Eleanor Valkenburg'dan oluşan Poetica Musica sahne alacak. Konserde üçlü, Copland'dan Lauro'ya, Hoover'dan Piazzolla'ya uzanan bir programla müzikseverleri Kuzey ve Güney Amerika'da sihirli bir yolculuğa çıkaracak.



Aynı tarihte Süreyya Operası'nda "3 Piyanist, 3 Konçerto" başlıklı konser izlenebilecek. Konserde şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası'na piyanistler Alexander Melnikov, Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın eşlik edecek. Konserde dinleyicilere Beethoven, Bach ve Mozart'ın eserlerinden oluşan bir repertuvar sunulacak.



Klasik müzik, caz ve folk ögelerini rock çatısı altında toplayarak 40 yıl boyunca müzik dünyasının gündeminden düşmeyen Jethro Tull, 40'ncı Yıl Dünya Turnesi kapsamında yarın İstanbul Arena'da sahne alacak.



Film gösterimleri



Osmanlı Bankası Müzesi'nde 12 Haziran Perşembe günü, "Ülke ve Dünya Tarihinden Öyküler" teması altında "Küllerinden Doğmak / Born out of the Ashes" adlı belgesel film gösterimi yapılacak. Yönetmenliğini Enis Rıza'nın yaptığı belgeselde, Kuzey Kafkasya'nın Ruslar tarafından işgali ile yaşanan savaşlar sonrasında 1864 yılında zorunlu olarak göç ettirilen Çerkezler konu alınıyor.



Belgeselde, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında yerleşimler kuran Çerkezlerin, ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşakların tanıklığı ile göçleri, yeni yurtlarını nasıl kurdukları ve onları özgün Çerkez toplulukları yapan yaşama biçimleri anlatılıyor.



Sergi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) kursiyerlerinin "İSMEK 11'inci Genel Sergisi", 7 Haziran Cumartesi günü, Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılacak.



Sergide, 190 bini aşkın kursiyerin yıl boyunca ürettiği el emeği eserleri sergilenecek. Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirileceği sergi, 15 Haziran'a kadar açık kalacak.



Cemile Baybura eğitmenliğinde tezhip öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı karma sergi, 10-19 Haziran tarihleri arasında Sultanahmet'teki Caferağa Medresesi'nde görülebilecek.



Gösteri



Uluslararası dansçı ve koreograf Sevillalı Beatriz Rubiales Romero, 8 Haziran Pazar günü Kadıköy Halk Eğitim Konser Salonu'nda sahne alacak.



Romero'ya gecede, kendisine Manuel Milan Garcia flamenco gitarla, Angela Saenz Delgado da cante ile eşlik edecek.



Pera Flamenco Dans Topluluğu'nun da değişik koreograflarla yer alacağı gecede, Bata de colalı eteklerin ve kastanyetlerin sesleri ile Flamenco dans rüzgarı esecek.



Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun yeni gösterisi "Troya", 10 Haziran Salı günü İstanbul Gösteri Merkezi'nde izlenebilecek.